Nuove varianti di colore per il React-R controller di Turtle Beach disponibili per Xbox

La società Turtle Beach Corporation, rinomata per la produzione di cuffie e accessori per il gaming di grande successo, ha comunicato oggi la presenza sul mercato di tre fresche colorazioni – Rosso, Nebula e Pixel Green, per il controller Turtle Beach REACT-R sviluppato appositamente per Xbox

Queste fresche e affascinanti varianti cromatiche del REACT-R Controller si uniscono alle originali opzioni Nero e Bianco/Viola, arricchendo ulteriormente la crescente gamma dei controller di gioco più amati di Turtle Beach.

Non solo le nuove colorazioni Rosso, Nebula e Pixel Green del REACT-R Controller ampliano le scelte a disposizione dei giocatori per esprimere il proprio stile, ma aggiungono anche un tocco di innovazione con l’inclusione di due motori rumble aggiuntivi per un’esperienza di vibrazione ancora più coinvolgente.

Turtle Beach REACT-R: nuove colorazioni disponibili

Fin dal suo debutto, il REACT-R Controller ha continuato a sorprendere i giocatori di Xbox e PC, offrendo prestazioni di controller cablati di alta qualità a un prezzo accessibile.

GamesRadar+ ha elogiato il REACT-R, definendolo un prodotto con un “eccezionale rapporto qualità/prezzo”. The Mirror ha assegnato al controller un punteggio di 5/5 stelle e lo ha descritto come “un vero affare e indubbiamente uno dei migliori controller Xbox disponibili sul mercato”.

Le nuove varianti di colore Rosso, Nebula e Pixel Green del REACT-R Controller di Turtle Beach sono ora disponibili su www.turtlebeach.com e presso selezionati rivenditori in tutto il mondo al prezzo consigliato di € 34,99.

“REACT-R offre ai giocatori uno dei controller migliori e più convenienti per Xbox e PC, con caratteristiche audio ineguagliabili per il suo prezzo”, ha dichiarato Cris Keirn, CEO ad interim e SVP of Global Sales di Turtle Beach Corporation. “Siamo entusiasti di aggiornare il REACT-R Controller con motori doppi nelle impugnatore e di ampliare la gamma con questi nuovi ed entusiasmanti colori”.

I giocatori di Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows possono connettere qualsiasi cuffia cablata da 3,5 mm al controller REACT-R per un immediato potenziamento dell’audio, che include l’esclusiva impostazione sonora brevettata da Turtle Beach, denominata Superhuman Hearing.

Questa funzione ha dimostrato di conferire un notevole vantaggio competitivo, permettendo ai giocatori di rilevare importanti indicazioni audio come i passi dei nemici in avvicinamento, la ricarica delle armi nemiche nelle vicinanze e l’arrivo dei veicoli nemici in lontananza.

Inoltre, il controller offre comodi controlli per la regolazione del volume del gioco e della chat, nonché la possibilità di disattivare il microfono, il tutto facilmente accessibile durante il gioco.

La forma ergonomica del REACT-R Controller, unita alle impugnature, alle maniglie e ai grilletti testurizzati, consente ai giocatori di prolungare le loro sessioni di gioco mantenendo un controllo ottimale. Due pulsanti ad azione rapida sul retro del controller consentono ai giocatori di personalizzare i comandi per reazioni più rapide.

Inoltre, grazie ai doppi motori rumble posizionati nelle impugnature del REACT-R e vicino ai grilletti, i giocatori potranno vivere in prima persona il rombo delle esplosioni e il contraccolpo dei colpi d’arma da fuoco.

Il REACT-R Controller è il compagno ideale per qualsiasi cuffia da gioco cablata, inclusi i modelli della serie Recon 70 o Recon 50, entrambi best-seller di Turtle Beach.

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).