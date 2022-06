AGON by AOC: presenta il display AGON PRO AG344UXM

AGON by AOC presenta AGON PRO AG344UXM, il nuovo display Miniled ultrawide dediato al gaming con 170 Hz, per un esperienza in HDR abbinata a un display 21:9

AGON by AOC, uno dei principali brand mondiali di monitor gaming e accessori IT, presenta AGON PRO AG344UXM, un monitor ultrawide da 34″ (86,4 cm) con credenziali mozzafiato. Una retroilluminazione Miniled con 1152 zone di dimming per ottenere un accattivante DisplayHDR 1000, frequenza di aggiornamento 170 Hz, tempo di risposta 1 ms gtg per un movimento fluido e un’elevata risoluzione UWQHD di 3440×1440, che garantiscono una maggiore chiarezza e dettaglio.

Oltre ad offrire una grande immersione nella simulazione, nelle corse e nei titoli in prima persona in cui la visione periferica extra avvantaggia l’utente, l’AG344UXM copre anche le attività di home-office e streaming con efficacia grazie all’HDMI 2.1 integrato, alla connettività USB-C e a uno switch KVM integrato.

Immersione su più fronti

L’AG344UXM amplia il portafoglio di monitor di fascia alta AGON PRO per i giocatori appassionati con un modello ultrawide eccezionale. Con una retroilluminazione Miniled, l’AG344UXM dispone di una quantità superiore di 1152 zone di dimming che si possono illuminare o spegnere individualmente per ottenere aree localizzate in nero pece o sezioni illuminate a 1000 nit di luminosità di picco all’interno dello stesso fotogramma.

Certificata con VESA DisplayHDR 1000, questa elevata gamma dinamica aumenta enormemente il contrasto percepito e crea un’immagine realistica, visualizzando contemporaneamente la luce del sole e le ombre scure e profonde senza sbiadire l’immagine totale. Grazie al pannello IPS preciso nei colori, l’AG344UXM offre ampi angoli di visione di 178°/178°, una profondità di colore di 10 bit e un’ampia copertura del gamut del 99% DCI-P3 e del 100% sRGB, riproducendo tonalità vivaci e brillanti, proprio come previsto dagli artisti del gioco.

L’AG344UXM appartiene al portafoglio AGON PRO di più alto livello di AOC, che mira a fornire tecnologie di alto livello e a prova di futuro alle leggende della comunità dei videogiocatori.

Grazie alla frequenza di aggiornamento di 170 Hz e al tempo di risposta GtG di 1 ms del suo veloce pannello IPS, l’AG344UXM eccelle naturalmente come monitor da gioco con movimenti fluidi e uniformi nei titoli d’azione frenetici, compresa la tecnologia Adaptive-Sync per eliminare il tearing e lo stuttering. Inoltre, il rapporto di aspetto ultrawide riempie il campo visivo degli utenti e porta l’immersione a un nuovo livello.

Versatilità

L’AG344UXM è un chiaro concorrente come display singolo definitivo per tutte le attività, dall’intrattenimento/gioco al lavoro e alla produttività. Grazie alla connettività DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1 a prova di futuro, l’AG344UXM può essere facilmente collegato alle GPU più recenti o alle console di ultima generazione.

Inoltre, l’AG344UXM è dotato di ingresso USB-C, che supporta il trasferimento dell’intero segnale del display con frequenza di aggiornamento di 170 Hz e colore a 10 bit, fornendo contemporaneamente 90 W di USB Power Delivery. Ciò significa che è possibile collegare al monitor anche un computer portatile di fascia alta o un potente miniPC per sfruttare l’elevata frequenza di aggiornamento del monitor tramite USB-C, mentre viene alimentato e ricaricato.

La connettività USB-C è solo una parte delle capacità di docking USB totali. L’AG344UXM dispone di un hub USB a 4 porte con una porta USB-B a monte. In pratica, una tastiera e un mouse collegati all’hub USB dell’AG344UXM possono essere comandati con lo switch KVM per controllare il dispositivo collegato tramite la porta USB-C (ad esempio un laptop) o tramite la porta USB-B a monte (ad esempio un PC desktop).

Offrendo un controllo totale su più dispositivi con una scrivania pulita. Per sfruttare al meglio l’ampia superficie orizzontale, l’AG344UXM supporta anche la modalità Picture-by-Picture.

Pensato per i giocatori di fascia alta

I giocatori di fascia alta di oggi sono più che abituati a mostrare il loro talento e le loro capacità in livestream o in montaggi epici, e c’è un numero crescente di giocatori che diventano creatori di contenuti. Per questo tipo di pubblico, l’AG344UXM ha assolutamente senso.

Il formato ultrawide non è solo coinvolgente per i giochi, ma aumenta anche la produttività nelle attività lavorative. La timeline del software di editing video è molto più visibile con un solo sguardo su un monitor ultrawide come l’AG344UXM. Nelle attività quotidiane, due applicazioni possono essere affiancate, migliorando il multitasking.

In alternativa, la superficie aggiuntiva dello schermo permette di inserire una finestra di chat o il software di streaming accanto al gioco vero e proprio. Il vantaggio del rapporto d’aspetto 21:9 dell’AG344UXM si evidenzia anche durante la visione di film, accompagnati da 2 altoparlanti da 8 W con tecnologia DTS.

Design sorprendente

Il design sorprendente dell’AG344UXM segue la stessa filosofia dei suoi fratelli AGON PRO con parte anteriore senza cornice su 3 lati e accenti rossi sul retro, premiato con il “Red Dot Design Award“.

Per una maggiore personalizzazione, l’illuminazione LightFX RGB sul retro può essere sincronizzata con altre periferiche AOC utilizzando il software G-Menu. In termini di ergonomia, il robusto supporto in metallo dell’AG344UXM offre un’inclinazione e una regolazione girevole per soddisfare le preferenze individuali.

Le impostazioni OSD dell’AG344UXM possono essere regolate utilizzando il telecomando cablato (QuickSwitch), il joystick a 5 vie sul retro o il software G-Menu di cui sopra. Ciò consente agli utenti di selezionare, tra le altre opzioni, una delle 6 modalità di gioco dedicate, alternare le impostazioni come AOC Game Color (saturazione), Dial Point (sovrapposizione crosshair), contatore FPS o la modalità LowBlue.

Disponibilità e prezzo

AGON by Aoc PRO AG344UXM sarà disponibile a partire da luglio 2022 ad un prezzo di 1.849€. Cosa ne pensate di questo nuovo monitor funzione di verifica della privacy di Windows 11? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.