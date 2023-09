Corsair: presentata la cuffia per gaming/streaming VIRTUOSO PRO con design open-back

Ascolta ciò che conta davvero! Ti presentiamo la cuffia per gaming/streaming CORSAIR VIRTUOSO PRO con design open-back

CORSAIR è un’azienda leader nell’ambito della produzione di accessori e dispositivi ad alte prestazioni per i gamer e i content creator. Di recente ha presentato una nuova cuffia chiamata VIRTUOSO PRO con design open-back. Questo prodotto è dotato di driver avanzati in grafene che offrono un audio estremamente realistico e di alta qualità, competendo con le cuffie di categoria studio. La cuffia è ideale per lo streaming, il gaming e la creazione di contenuti multimediali, consentendo agli utenti di ascoltare ciò che conta davvero.

La VIRTUOSO PRO è progettata su misura per streamer e giocatori e presenta padiglioni auricolari con design open-back che creano un palcoscenico sonoro naturale e spazioso. Questo design consente agli utenti di percepire meglio l’ambiente circostante e di interagire in modo più naturale mentre indossano la cuffia.

Dettagli sulla nuova cuffia CORSAIR VIRTUOSO PRO

I driver in grafene da 50 mm rappresentano una tecnologia avanzata che migliora significativamente le prestazioni audio della cuffia. Il grafene, essendo un materiale più rigido rispetto ai driver tradizionali, riduce le distorsioni e offre un audio ricco di dettagli e di precisione. La cuffia VIRTUOSO PRO è anche progettata per garantire il massimo comfort durante le lunghe sessioni di ascolto. Ciò grazie ai soffici padiglioni in memory foam e al flusso d’aria nei padiglioni auricolari.

Questa cuffia è compatibile con il software Wave Link di Elgato, che consente di mixare, bilanciare e organizzare diverse fonti audio contemporaneamente. Inoltre, supporta la tecnologia NVIDIA Broadcast per ridurre l’eco e il rumore di fondo durante le trasmissioni in streaming. La cuffia VIRTUOSO PRO include un microfono unidirezionale rimovibile con cancellazione del rumore; ma è possibile rimuoverlo per utilizzare un microfono XLR o USB, rendendo la cuffia adatta a vari tipi di configurazioni professionali.

Disponibilità

La VIRTUOSO PRO è disponibile per l’acquisto sul negozio online CORSAIR e tramite rivenditori autorizzati in tutto il mondo. È coperta da una garanzia di due anni e supportata dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di CORSAIR. Per conoscere i prezzi aggiornati della cuffia VIRTUOSO PRO, è possibile consultare il sito Web di CORSAIR o contattare i rappresentanti vendite o PR locali di CORSAIR.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova cuffia VIRTUOSO PRO di CORSAIR ?