Micron: annunciato un investimento di 40 miliardi di dollari

La società statunitense Micron ha annunciato un investimento di 40 miliardi di dollari nella produzione di memorie all’avanguardia negli Stati Uniti

Micron Technology, Inc. (clicca qui per maggiori info sull’azienda), è una delle più grandi società di semiconduttori al mondo e l’unico produttore di memorie con sede negli Stati Uniti. L’azienda ha annunciato quest’oggi l’intenzione di investire 40 miliardi di dollari entro la fine del decennio per costruire la produzione di memorie all’avanguardia in più fasi negli Stati Uniti. Con le sovvenzioni e i crediti previsti resi possibili dal CHIPS and Science Act, questo investimento consentirà la produzione di memoria più avanzata del mondo in America. Micron prevede di iniziare la produzione nella seconda metà del decennio, aumentando l’offerta complessiva in linea con le tendenze della domanda del settore.

Dettagli sull’investimento di 40 miliardi di dollari di Micron

L’investimento pianificato di Micron, il più grande nella produzione di memorie nella storia degli Stati Uniti, creerà alla fine fino a 40.000 nuovi posti di lavoro in America, inclusi circa 5.000 ruoli tecnici e operativi altamente retribuiti presso Micron. L’investimento di Micron arricchirà anche le comunità circostanti rafforzando l’istruzione, la formazione della forza lavoro, i trasporti e molti altri servizi. Micron sta finalizzando i suoi piani di espansione specifici negli Stati Uniti e condividerà ulteriori dettagli nelle prossime settimane.

Produzione all’avanguardia

Le capacità di produzione all’avanguardia di Micron a livello nazionale garantiranno la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Mentre la domanda di memoria cresce in segmenti di mercato critici come l’automotive e i data center, alimentata dall’accelerazione dell’adozione dell’intelligenza artificiale e del 5G. L’annuncio, fatto prima che i dirigenti di Micron si unissero al presidente Joe Biden alla Casa Bianca per la firma dell’importante CHIPS and Science Act, è in linea con i piani finanziari dell’azienda. Ed è un elemento chiave dell’investimento globale di oltre 150 miliardi di dollari di Micron nella produzione e nella ricerca e sviluppo. il prossimo decennio.

Dichiarazioni in merito all’investimento di 40 miliardi di Micron

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni relative all’investimento di circa 40 miliardi di dollari dell’azienda statunitense Micron.

Ringrazio il presidente Biden, la segretaria al commercio degli Stati Uniti Gina Raimondo e l’intera amministrazione, nonché i membri del Congresso per il loro sostegno bipartisan al CHIPS and Science Act. Questo è un passo importante verso il consolidamento della leadership americana dei semiconduttori per i decenni a venire. Sono onorato di prendere parte a questa storica cerimonia di firma del disegno di legge della Casa Bianca con loro e altri dirigenti,

ha affermato Sanjay Mehrotra, presidente e CEO di Micron.

Questa legislazione consentirà a Micron di aumentare la produzione nazionale di memoria da meno del 2% a un massimo del 10% del mercato globale nel prossimo decennio. Rendendo gli Stati Uniti la patria della produzione di memoria e della ricerca e sviluppo più avanzate al mondo.

L’impegno costante di Micron

Fondata nel 1978 a Boise, Idaho, Micron è leader nell’innovazione della memoria con oltre 50.000 brevetti a vita e oltre. Boise è l’epicentro degli sforzi di ricerca di Micron per sviluppare le tecnologie di memoria e archiviazione più avanzate al mondo. Gli investimenti di Micron in progressi tecnologici all’avanguardia includono quasi 3 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo nell’anno fiscale 2021. Micron si impegna a continuare ad espandere la ricerca e lo sviluppo negli anni futuri a un ritmo coerente con le sue aspettative di crescita dei ricavi a lungo termine, contribuendo alla leadership tecnologica americana e globale competitività.

Gli stabilimenti

L’annuncio di oggi è basato sui miliardi di dollari di investimenti che Micron ha fatto negli ultimi anni negli stabilimenti di produzione e ricerca e sviluppo negli Stati Uniti. Tra questi abbiamo l’Atlanta Design Center di recente costituzione dell’azienda, il sito di produzione di Manassas, in Virginia, e la sede centrale dell’azienda a Boise.

E voi? Cosa ne pensate di quest’annuncio della Micron relativo al prossimo investimento di 40 miliardi di dollari nella produzione di memorie all’avanguardia negli Stati Uniti ? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).