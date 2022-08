Urbanista Phoenix: gli auricolari true wireless a ricarica solare

Urbanista Phoenixx, sono i primi auricolari wireless con cancellazione attiva del rumore che utilizzano la più recente tecnologia a celle solari Powerfoyle per offrire un’esperienza audio sempre attiva

Urbanista, il marchio audio lifestylee svedese, annuncia il lancio degli Urbanista Phoenixx, i primi auricolari true wireless con cancellazione attiva del rumore alimentati dalla luce. Dopo il successo della collaborazione con Exegerr per il lancio delle cuffie Urbanista Los Angeles, Phoenixx porta l’uso della rivoluzionaria tecnologia Powerfoyle a un nuovo livello, con gli auricolari true wireless che offrono un’esperienza di riproduzione infinita controllata dall’utente.

Caratteristiche principali:

Ricarica con luce solare e artificiale grazie alle celle Powerfoyle

Cancellazione attiva del rumore ibrida

Modalità trasparenza

Funzione multipoint

8 ore di autonomia a ricarica

Tempo di riproduzione totale: 32 ore

Microfono Noise Reduction

Rilevamento in-ear

Spegnimento automatico

Controllo Touch

Assistente Vocale Siri e Google

IPX4: resistente agli schizzi d’acqua

Cavo di ricarica USB Type-C

Versione Bluetooth 5.2

Compatibile con l’app mobile di Urbanista

Disponibile in due colori: Midnight Black (Nero) e Desert Rose (Rosa)

Scatena il potere della luce

Con gli Urbanista Phoenix potrete sperimentare un futuro true wireless, senza fili o cavi di ricarica. Dotati dell’innovativo materiale a celle solari Powerfoyle, il sottile involucro di ricarica degli auricolari si ricarica continuamente quando vengono esposti a qualsiasi forma di luce, sia naturale che artificiale, il che significa che gli auricolari offriranno un’autonomia di riproduzione infinita quando vengono riposti nell’involucro per la ricarica e continuamente esposti alla luce.

Gli auricolari sono dotati di un’avanzata tecnologia ibrida di cancellazione attiva del rumore e di microfoni a cancellazione del rumore che filtrano i suoni ambientali, in modo da poter ascoltare musica e telefonare in modo cristallino anche in spazi affollati e senza distrazioni.

Le parole di Tuomas Lonka e Giovanni Fili

Tuomas Lonka, Brand e Marketing Director di Urbanista, ha commentato:

È un privilegio continuare a percorrere questo cammino di innovazione insieme a Exeger e utilizzare la più recente tecnologia delle celle solari per portare sul mercato prodotti audio all’avanguardia. Le nostre cuffie Los Angeles a ricarica solare sono state accolte così bene dai clienti e dai consumatori che abbiamo capito subito che volevamo applicare questa tecnologia futuristica a un design true wireless. Urbanista Phoenix è davvero un prodotto all’avanguardia e siamo entusiasti di vedere come questi auricolari plasmeranno il futuro delle nostre esperienze di ascolto negli anni a venire.

Giovanni Fili, fondatore e CEO di Exeger, aggiunge:

Siamo incredibilmente entusiasti di lanciare insieme ad Urbanista i primi auricolari true wireless al mondo alimentati da Powerfoyle. Le cuffie Los Angeles stabiliscono un nuovo standard e, poiché gli utenti di tutto il mondo apprezzano il fatto di non dover ricaricare più i propri dispositivi, desiderano avere una scelta più ampia. Powerfoyle è l’unica cella solare al mondo completamente personalizzabile e, di conseguenza, si trova in una posizione unica per l’alimentazione dei prodotti audio, dati gli ampi requisiti di progettazione. Sia gli utenti finali che i nostri clienti traggono immensi vantaggi dall’offerta di un’intera linea di prodotti.

Scatena la potenza

Il design true wireless di Urbanista Phoenix vi permette di godervi l’audio ovunque vi troviate, senza alcun vincolo. È sempre possibile collegare facilmente gli auricolari al vostro dispositivo bluetooth prescelto, grazie alla nuova funzione di connettività multipoint che consente di collegare Phoenix a un massimo di due dispositivi contemporaneamente.

Praticamente privi di peso, gli auricolari si adattano perfettamente alle orecchie, per ascoltare musica e podcast con il minimo di distrazioni, mentre i comandi intuitivi a sfioramento, e l’assistenza vocale intelligente vi permettono di gestire i vostri brani senza sforzo e con la massima libertà di movimento.

Compatibili con l’applicazione mobile di Urbanista, che consente di controllare completamente l’esperienza audio. L’applicazione è disponibile sull’App Store di Apple e sul Play Store di Google, vi offre profonde opzioni di personalizzazione, tra cui i controlli di equalizzazione per regolare l’audio in base ai vostri gusti.

L’applicazione integrativa fornisce inoltre informazioni su come sfruttare al meglio l’autonomia del prodotto, comprese indicazioni visive sui livelli di carica solare e sull’utilizzo, nonché la possibilità di personalizzare i controlli degli auricolari e l’assistente vocale.

Le parole di Axel Grell

Axel Grell, ingegnere audio di Urbanista, commenta:

Phoenix fa progredire la tecnologia per creare un’esperienza audio innovativa e all’avanguardia, noi abbiamo lavorato duramente per sviluppare un suono all’altezza. Questi auricolari sono stati progettati per offrire un suono cristallino e trasparente, con bassi incisivi che non sovrastano i medi e gli alti. Grazie alla capacità di fornire un’esperienza audio infinita, Phoenix offre anche un suono per un ascolto comodo per ore e ore.

Scatena lo stile

Ispirati allo scenario mozzafiato del deserto, uno dei luoghi più soleggiati della terra, gli auricolari sono disponibili in due colori iconici, Midnight Black (nero) e Desert Rose (rosa), che illuminano le vostre orecchie con un suono superbamente radioso. I gommini in silicone

personalizzati, garantiscono l’isolamento del suono e la protezione degli auricolari nell’orecchio, mentre il grado di resistenza all’acqua IPX4 consente di utilizzare gli auricolari Phoenix in tutta sicurezza, con la pioggia o con il sole.

Disponibilità e prezzo

Per saperne di più sugli auricolari true wireless Urbanista Phoenix e per ricevere aggiornamenti, visitate il sito internet dedicato. Al prezzo di 149 €, Phoenix vanta la piena compatibilità con i dispositivi iOS e Android.

