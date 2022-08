Recensione Yehua G50-TX/R20-RX: una piacevole scoperta

In quest’articolo parleremo del trasmettitore e ricevitore Wireless HDMI 4K YEHUA Yehua G50-TX/R20-RX, con 5G Wireless HDMI Extender Kit, 164FT/50M ottimo per streaming Video/Audio da Fotocamera, Laptop, Blu-ray a Monitor

Quest’oggi vi parlerò del kit trasmettitore e ricevitore HDMI wireless Yehua G50-TX/R20-RX, Ho avuto la fortuna di poter provare a fondo questo dispositivo, del quale vi fornirò una descrizione completa e dettagliata. YEHUA (clicca qui per poter dare un’occhiata a tutti i prodotti su Amazon ) ha creato un che può trasmettere ed estendere segnali fino a 50 metri in modalità wireless. Ha una forte capacità anti-interferenza operando a una frequenza operativa di 5 GHz e supporta la connessione uno-a-uno o uno-a-molti. È una buona soluzione per riunioni, giochi, intrattenimento domestico e istruzione multimediale, ecc. Tra le caratteristiche principali abbiamo:

Lunga distanza di trasmissione fino a 50 metri.

Plug and play, trasmissione wireless e nessuna necessità di installare app.

Due antenne, supportano 5G ad alta velocità. Latenza ultra bassa.

Risoluzione massima del trasmettitore: 4K a 30 Hz; del ricevitore: 1080P @60HZ

Trasmettitore un tasto scollega/ricollega.

Design unico per la dissipazione del calore.

Portatile, facile da trasportare durante il viaggio.

Un po’ di info generali

Il trasmettitore e ricevitore HDMI wireless supportano Windows / Mac OS / iPad OS / iOS / Sistema Andriod. Per collegare un dispositivo HDMI al grande schermo, ad un pc o ad un proiettore bisogna usare insieme trasmettitore e ricevitore contemporaneamente. Plug and play, controllo del trasmettitore con un clic di connessione/sconnessione. Invece, Per potrete collegare il telefono alla TV basta utilizzare solo il ricevitore.

Android : trova la funzione mirror, scegli “RX-BF”, attendi lo streaming automatico.

: trova la funzione mirror, scegli “RX-BF”, attendi lo streaming automatico. iOS: Vai alle impostazioni Wi-Fi di iPhone, Wi-Fi scegli “RX-BF3AE0BF”. Fare clic sul sito Web, accedere all’indirizzo IP “192.168.203.1”. Fai clic su “Internet”, scegli il Wi-Fi e la password di casa, attendi che l’icona dello schermo TV nell’angolo in alto a destra indichi che la connessione è riuscita. Quindi torna alle impostazioni Wi-Fi dell’iPhone, Wi-Fi scegli il Wi-Fi di casa. Premi Airplay, scegli “RX-BF3AE0BF”, quindi trasmetterà automaticamente.

Trasmettitore e ricevitore HDMI wireless con trasmissione fino a 50M in campo aperto. La distanza di trasmissione è sufficiente per coprire l’intera sala conferenze o stanza della casa. Puoi guardare video online sulla TV della camera da letto, ma ricevendo il segnale dal set-up box dell’altra stanza. Oppure divertiti a parlare in aula/ufficio senza cavi disordinati. Ottimo anche per altre operazioni a lunga distanza, come Sorveglianza, live streaming. Un ricevitore può corrispondere a 8 trasmettitori, che possono mostrare senza problemi file da diversi laptop. La funzione di commutazione con un clic evita cambi di posizione del personale e cavi disordinati. Con l’ultima versione della tecnologia standard di trasmissione wireless a 5 GHz, è garantita una trasmissione ad alta velocità dual-band a 2,4 GHz / 5 GHz per conferenze efficienti.

Dettagli sullo Yehua G50-TX/R20-RX

Il chip integrato del trasmettitore e ricevitore HDMI wireless può prevenire ritardi e ritardi causati dall’interferenza del segnale. Il trasmettitore, trasmette con risoluzione 1080P a 60Hz, ricevendo risoluzione fino a 4K a 30Hz. Puoi goderti immagini chiare e vivide su un grande schermo. Oltre alla porta HDMI, non mancano le porte VGA e audio, il supporto dell’uscita dual screen HDMI+VGA e l’audio esterno. Il trasmettitore e ricevitore wireless HDMI viene accoppiato automaticamente già in fase di fabbricazione, il che è veramente plug-and-play. Non sono richieste app, bluetooth o altre impostazioni. Non è richiesta alcuna conoscenza del computer per configurare il prodotto e, una volta estratto dalla scatola, è possibile continuare a collegarsi secondo necessità. Controllo con un clic sul trasmettitore. Supporta la modalità Mirror e Extended per soddisfare le tue diverse esigenze di utilizzo. Questi kit wireless HDMI supportano lo streaming di film 3D o HD, serie TV, videogiochi, file, app (incluse app di crittografia). Compatibili con dispositivi di uscita HDMI, come laptop, PC, lettore Blu-ray, fotocamera, DVD , DVR, IPTV, set-top box, sky box, persino PS4/5, Nintendo Switch, decoder satellitare, HDSLR ecc. su grande schermo come HDTV, proiettore, monitor.

Confezione e unboxing | Recensione Yehua G50-TX/R20-RX

La confezione è davvero molto semplice e compatta, composta da un cartoncino bianco con le informazioni del prodotto e, all’interno, una scatola di cartone in cui è contenuto il Kit. All’interno della confezione troviamo il trasmettitore ed il ricevitore (con due antenne che possono essere montate). Un piccolo cavo HDMI-HDMI, due cavi abbastanza lunghi USB-A/USB-C per l’alimentazione dei due dispositivi, e l’alimentatore da 5V 2A. Sono compresi anche tre attacchi diversi per la presa dell’alimentatore, tra cui quella standard italiana. Per concludere un libretto d’istruzioni disponibile anche in lingua italiana. La confezione quindi include praticamente tutto per cominciare subito ad utilizzare il prodotto senza alcuna necessità di altri cavi o adattatori.

Caratteristiche tecniche

I dispositivi utilizzano il protocollo IEEE 802.11ac 2.4 GHz e 5 GHz. Sono inoltre alimentati a 5V 2A, anche se nella maggioranza dei casi riescono ad alimentarsi direttamente con la porta HDMI. Un ricevitore può collegarsi con 8 diversi trasmettitori, ovviamente in confezione è presente solo uno. Il trasmettitore ha una forma molto singolare, come una goccia con un grande tasto centrale nel mezzo e con un cavo HDMI di pochi centimetri che fuoriesce dal retro. Questo serve per collegarlo a qualsiasi fonte di output di video e audio come ad esempio un PC, una console e così via. E’ autoalimentato e assorbe energia direttamente dal dispositivo a cui è collegato, ma se ciò non dovesse bastare nella parte anteriore è presente un ingresso di tipo C dove alimentarlo (l’alimentazione necessaria è sempre 5V e 2A.

Il ricevitore invece è di forma rettangolare. Presenta il tasto d’accensione sul lato corto destro mentre nella parte posteriore troviamo tutte le connessioni:

2 collegamenti filettati per le antenne;

poi abbiamo un ingresso per cavo HDMI;

un ingresso VGA;

ed ancora un ingresso USB di tipo C per l’alimentazione;

infine un ingresso per cuffie.

Il ricevitore va sempre alimentato tramite l’alimentatore fornito e va collegato ad una fonte video di output come uno schermo, una TV, un proiettore, ecc.

Materiali e design | Recensione Yehua G50-TX/R20-RX

Yehua G50-TX/R20-RX è composto da materiali premium e presenta un design davvero innovativo e particolare. Il trasmettitore è veramente molto piccolo, grigio sui lati e nero sulla parte superiore. Al centro presenta la luce di stato e un tasto utile per interrompere e riprendere il flusso dati. Il ricevitore è anch’esso ben fatto, totalmente in alluminio, con il tasto di accensione/spegnimento sul lato destro e la piccola fessura per il reset posta al di sotto. Ovviamente, anche lui presenta il led di stato. Le componenti sembrano davvero resistenti e ti danno quella sensazione di compattezza e durevolezza che trasmettono grande tranquillità durante il montaggio o l’utilizzo. Senza quella paura di poterlo danneggiare come potrebbe succedere quando si maneggiano altri prodotti simili.

Test e prove di utilizzo

Utilizzare ed installare il trasmettitore e ricevitore è estremamente semplice e rapido. In pochi secondi si potrà trasmettere segnali audio/video da un luogo all’altro senza alcuna necessità di un cablaggio diretto. I due dispositivi arrivano già accoppiati dalla fabbrica, ma ad ogni modo sul manuale d’uso è ben spiegata la procedura per effettuare il pairing. Devo ammettere che non ho dovuto utilizzare il manuale ne per accoppiare dispositivi come pc e proiettore, ne per collegare il cellulare ad uno schermo. Ho testato i due dispositivi prima con un mini PC, poi con una console di gioco ed infine con un dispositivo Android. La connessione è stata praticamente immediata e sono rimasto davvero stupito dalla qualità perfetta delle immagini trasmesse e dalla totale assenza di lag e ritardi. Ovviamente le prime prove sonio state fatte con entrambi i dispositivi nella stessa stanza, mentre per le successive ho testato il segnale e la qualità utilizzandoli in stanze diverse.

I primi test

I due dispositivi comunicano tra loro alla perfezione senza alcuna necessità di impostarli o configurarli, una volta collegati e alimentati (solo il ricevitore se il trasmettitore si riesce ad autoalimentare) comunicano tra loro portando il segnale audio video da un luogo all’altro solo tramite la loro comunicazione wireless. Si potrà anche accedere al loro menù di configurazione attraverso l’IP indicato sul manuale oppure collegando ad uno schermo solo il trasmettitore si potrà utilizzare la funzione di mirroring e trasmettere contenuti audio video direttamente dal proprio cellulare.

Test successivi

Dopo i primi test eseguiti nella stessa stanza, ho allontanato i dispositivi per diversi metri, e poi li ho posizionati in due stanze all’estremità di casa. Il segnale è rimasto sorprendentemente stabile. Un risultato davvero buono se si pensa che il prodotto ha un costo davvero molto contenuto rispetto ad articoli simili concorrenti. Un fattore che aiuta a mantenere la qualità dell’immagine così precisa è dato dalla lunghezza dei cavi HDMI. Infatti sono così corti proprio per mantenere il più possibile un’elevato livello qualitativo delle immagini e limitare al minimo le interferenze e la dispersione del segnale.

Aspetti negativi

Passando agli aspetti negativi, devo dire di aver avuto qualche problemino con il test sul dispositivo Apple. Infatti c’è voluto un po’ più di tempo per riuscire a collere perfettamente il pc ed a trasmettere le immagini da condividere (ma non sono ancora sicuro se il problema fosse il mio dispositivo o il proiettore). L’input lag c’è, e anche a distanze veramente piccole si avverte. Quindi mi sento di non consigliare il dispositivo per lo streaming di videogiochi, (o perlomeno per quelli che richiedono prontezza di riflessi e input lag bassi). Tuttavia, ho avuto ottime risposte (anche meglio di ciò che speravo) nello streaming di film, video HD, di documenti, immagini o di presentazioni digitali. Anche l’audio riesce a passare in maniera veramente molto pulita e non c’è ritardo nella sincronizzazione tra audio e video (fattore importantissimo).

Considerazioni | Recensione Yehua G50-TX/R20-RX

Questo Yehua Wireless HD Kit l’ho trovato particolarmente performante e quanto mai adatto a usi di ufficio o domestici. Veramente molto semplice da collegare, estremamente intuitivo (nel mio caso non è servito letteralmente fare nulla se non collegare i dispositivi), e dal design professionale e per nulla cheap. Un prodotto che dunque mi sento di consigliare nonostante il prezzo leggermente alto, ma che sono sicuro potrà risolvere diversi problemi in ambito casalingo e professionale.

Conclusioni e prezzo

Concludendo vista la semplicità d’utilizzo, la grande funzionalità e versatilità del prodotto ( buttando anche un’occhio al prezzo che attualmente si aggira intorno ai 180,00 €), non posso far altro che consigliarlo. Sarà utile a chiunque e riuscirà a garantire un collegamento audio video in qualsiasi condizione e anche a lunghe distanze senza necessità di collegamento diretto. Ovviamente, non è perfetto, infatti ho notato alcuni problemini con Apple e con l’input lag. Ma rimango dell’idea che , se non usato per il gaming, questo proiettore HD wireless è sicuramente un prodotto di alta qualità.

