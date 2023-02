ROCCAT anuncia la nuova tastiera da gaming Magma Mini 60%, ora già disponibile nel suo formato più compatto con interruttori a membrana

ROCCAT, il pluripremiato brand di periferiche, ha annunciato che la sua nuova tastiera da gaming Magma Mini 60% è ora disponibile. Magma Mini nel suo formato più compatto del 60%, offre il meglio fra prestazioni e durata combinate con la tecnologia proprietaria di interruttori a membrana. La piastra superiore di Magma Mini è completamente illuminata con cinque zone programmabili che mostrano la straordinaria illuminazione AIMO RGB di ROCCAT.

Magma Mini è stata inoltre progettata pensando alla massima durata ed è classificata IP33 contro acqua e polvere. Scopriamo di più su questo prodotto insieme, ma prima, le parole pronunciate da Juergen Stark, Chairman e CEO presso Turtle Beach Corporation;

Magma Mini di ROCCAT è la scelta perfetta per i giocatori su PC che desiderano aggiungere una straordinaria illuminazione RGB al loro setup a un prezzo interessante. I prodotti Magma e Magma Mini di ROCCAT ridefiniscono ciò che i giocatori dovrebbero aspettarsi dalle moderne tastiere a membrana in termini di prestazioni e spingono ulteriormente i confini con l’illuminazione RGB che permette di effettuare un upgrade a qualsiasi desktop

Magma Mini: la nuova tastiera di ROCCAT 60% RGB

La tastiera da gaming Magma Mini 60% ha una piastra superiore traslucida con 10 retroilluminazione a LED e cinque zone RGB programmabili. L’illuminazione AIMO di ROCCAT consente ai giocatori di vivere un’esperienza vivida e coinvolgente con 16,8 milioni di opzioni di colore RGB e si sincronizza con altri prodotti ROCCAT abilitati AIMO per creare una straordinaria gaming station per PC.



Magma Mini ha tasti a membrana reattivi con un punto di attivazione rapido e intermedio. La tecnologia EasyShift di ROCCAT fornisce funzionalità chiave estese e la tecnologia anti-ghosting permette ai giocatori di premere fino a 20 tasti contemporaneamente nel pieno della battaglia, e tutti si registreranno come previsto. Inoltre, il cavo di alimentazione di Magma Mini si collega sul lato sinistro della tastiera, rendendolo perfetto per i giocatori che giocano con la tastiera inclinata, lasciando più spazio per movimenti più ampi del mouse.

L nuova compatta combina prestazioni reattive con una straordinaria illuminazione RGB ad un prezzo consigliato di 49,99 Euro. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.