G.SKILL: annunciato il nuovo pannello di comando per PC WigiDash

G.SKILL, marchio leader mondiale di memorie e componenti per PC ad alte prestazioni, è lieta di annunciare WigiDash, un dispositivo dashboard personalizzabile e versatile. Il pannello di comando per PC WigiDash è progettato per visualizzare fino a 20 pulsanti o widget sullo schermo in una griglia di 5×4. Consentendo agli utenti di:

monitorare le prestazioni del sistema,

controllare la riproduzione di contenuti multimediali,

attivare azioni tramite scorciatoie di scelta rapida personalizzate,

visualizzare informazioni utili e altro ancora sul display touch panel IPS da 7 pollici con risoluzione 1024×600.

Fornisce un’interfaccia altamente personalizzabile e tantissime funzioni widget assortite. Così WigiDash è destinato a ridefinire la comodità del controllo e dell’interazione con il PC per gli streamer, i creatori di contenuti, i giocatori e gli appassionati di PC.

Dettagli sul nuovo pannello di comando per PC WigiDash di G.SKILL

WigiDash è stato progettato per ottimizzare il flusso di lavoro e visualizzare le informazioni di sistema su un display touch panel. Ciò grazie al supporto di tasti di scelta rapida e widget, che lo rendono un pannello di comando versatile e adattabile per il PC. I tasti di scelta rapida possono essere personalizzati per aprire programmi, file, collegamenti e attivare azioni nel sistema operativo Windows. In modo che le scorciatoie più utilizzate siano accessibili in base alle esigenze personali e possano essere impostate per cambiare a seconda dell’applicazione in uso.

Inoltre, è possibile includere widget per visualizzare informazioni sulle prestazioni del sistema attraverso l’integrazione di software di terze parti. Oppure per mostrare informazioni utili durante il gioco o il lavoro, compresi widget per orologio, timer/stopwatch, meteo e visualizzatore audio.

Personalizzazione facile con il software WigiDash Manager

WigiDash è altamente personalizzabile grazie al software WigiDash Manager, facile da usare ma potente. Semplicemente trascinando i widget nella griglia 5×4 dello schermo virtuale, WigiDash Manager consente di creare innumerevoli pagine. Queste possono essere adattate alle esigenze personali e permette di personalizzare icone, colori e caratteri in base alle proprie preferenze.

Per ottimizzare ulteriormente il flusso di lavoro e aumentare la facilità d’uso, il menu “Azioni” consente di creare regole e trigger per automatizzare le azioni sul sistema o in WigiDash. Inoltre, WigiDash Manager supporta anche l’esportazione e l’importazione di profili per il backup o la condivisione di pagine e configurazioni. Nonché il supporto di più dispositivi WigiDash su un unico sistema PC. Il pannello di comando per PC WigiDash è disponibile per l’acquisto su Amazon.com al prezzo di 129,99 dollari e sarà presto disponibile presso altri partner di distribuzione autorizzati G.SKILL.

