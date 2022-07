Lian Li lancia il nuovo LANCOOL 3

L‘azienda Lian Li annuncia il lancio del nuovo LANCOOL 3, che supera i limiti delle prestazioni di raffreddamento

LIAN LI Industrial Co. Ltd. (qui per maggiori informazioni), produttore leader di chassis e accessori per PC, annuncia l’ultima aggiunta alla serie LANCOOL con LANCOOL 3. Progettato per fornire le migliori prestazioni di serie, il LANCOOL 3 è dotato di un pannello frontale ridisegnato con una porosità del 51%. Inoltre, possiede quattro ventole PWM da 140 mm preinstallate e supporta contemporaneamente fino a tre radiatori da 360 mm nella parte superiore, anteriore , e in basso. Il LANCOOL 3 presenta un design del pannello frontale aggiornato con strisce continue in alluminio che fungono da maniglie del pannello laterale e una soluzione di gestione dei cavi migliorata. LANCOOL 3 è disponibile in bianco o nero e nelle versioni RGB o non RGB.

Dettagli del nuovissimo LANCOOL 3

Per offrire prestazioni straordinarie, LANCOOL 3 è ottimizzato per il flusso d’aria con un pannello a rete anteriore con porosità del 51%. In più, pannelli a maglia fine nella parte superiore e su entrambi i lati della copertura dell’alimentatore e quattro pannelli preinstallati da 140 mm Ventole PWM. Il LANCOOL 3 offre un’ampia gamma di opzioni di compatibilità del raffreddamento. Consentendo così agli utenti di installare un radiatore fino a 360 mm nella parte anteriore sulla staffa multiposizione, sopra la copertura dell’alimentatore (spessore massimo 80 mm). E fino a un radiatore da 420 mm nella parte superiore (spessore massimo 75 mm) in posizione sfalsata con spazio sufficiente per memory stick alti 60 mm. Con il supporto per schede madri fino a E-ATX, schede grafiche lunghe 420 mm e PSU ATX, LANCOOL 3 offre anche soluzioni di archiviazione multiple per il montaggio di fino a 12 SSD da 2,5″ o 4 HDD da 3,5″ e 8 SSD da 2,5″.

Nuovo look funzionale

Il LANCOOL 3 sfoggia un look futuristico con le sue due strisce in alluminio spazzolato situate nella parte anteriore. Ogni listello funge anche da maniglia della porta per i pannelli in vetro temperato destro e sinistro. Possiede un moderno I/O situato nella parte superiore del pannello frontale (pulsante di accensione, pulsante di ripristino, due USB 3.0, USB di tipo C, audio). Gli utenti hanno la possibilità di riposizionarlo in basso per un più facile accesso quando il case è posizionato su una scrivania.

Per LANCOOL 3 RGB, il pannello I/O è dotato di pulsanti di controllo RGB aggiuntivi per fornire la personalizzazione dell’illuminazione alle ventole ARGB 3 x 140 mm preinstallate nella parte anteriore.

Gestione avanzata dei cavi

La seconda camera di LANCOOL 3 offre una gestione completa dei cavi per garantire che il case abbia l’aspetto migliore. Dietro due pannelli di copertura rimovibili montati su cerniere e chiusi magneticamente, nella custodia sono integrati 8 cinturini in velcro. Tre grandi velcri con più canali per organizzare e separare i cavi del pannello frontale, i cavi di alimentazione della scheda madre a 24 pin e della GPU e gli hub delle ventole. Intorno all’area della scheda madre, sono installati cinturini in velcro 5 volte più piccoli per l’instradamento di cavi come il cavo EPS della CPU e le unità di archiviazione. Inoltre, c’è spazio sufficiente per il montaggio di un massimo di quattro hub ventola/ARGB.

Accessorio aggiuntivo GPU verticale

Il montaggio verticale della GPU è possibile anche nel LANCOOL 3 utilizzando il kit GPU verticale O11D EVO. Gli utenti possono scegliere tra un kit bianco o nero dotato di un cavo riser PCIe 3.0 o 4.0. Il kit GPU verticale può essere installato nel LANCOOL 3 a diverse altezze. Con una posizione più bassa che lascia 6 mm di spazio tra il kit e la parte superiore della copertura dell’alimentatore e una posizione più alta che lascia 46 mm di spazio per le ventole e un radiatore sopra il Protezione dell’alimentatore.

Il LANCOOL 3 è disponibile per il preordine a partire dal 15 Luglio 2022.

E voi? cosa ne pensate di questo nuovo prodotto LANCOOL di Lian Li? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).