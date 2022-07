Downton Abbey II: una nuova era disponibile in DVD e Blu-ray

Si ritorna sempre dove si è stati bene. La sontuosa dimora dei Crawley entra nelle nostre case, Downton Abbey II – Una nuova era è ora disponibile anche in Blu-ray e dvd dal 14 luglio grazie a Universal Pstures Home Entertainment

Acclamato dalla critica, Downton Abbey II: Una nuova era è stato descritto come “divertente e che scalda il cuore in egual misura” (Screenrant). Il secondo film tratto dalla popolare serie tv britannica torna a scaldare i cuori delle nostre case con un’edizione home video che ci permetterà di trascorrere le serate estive con contenuti speciali dal set di quest’edizione.

Downton Abbey II: Una nuova era, la trama del film

L’atteso ritorno nelle sale cinematografiche di Downton Abbey vede famiglia Crowley insieme ai loro domestici impegnati nell’accogliere una troupe cinematografica che deve girare un film muto nella sontuosa dimora degli aristocratici protagonisti, tutto questo mentre altri componenti della famiglia partone nel sud della Francia per scoprire il passato della Contessa Dowager. Una trama che promette emozioni e tanto umorismo. A differenza del primo film, diretto da Michael Engler nel 2019, Downton Abbey II porta la firma alla regia di Simon Curtis.

Il dualismo rappresenta una costante di questo secondo film: è costante il rapporto tra passato e presente, quindi accettare le novità che l’inizio del ventesimo secolo impone senza cancellare le vecchie usanze. La dualità è presente anche nei personaggi e nelle ambientazioni. I personaggi vivono il film nel film, diventando spettatori e attori, mentre le ambientazioni cambiano rispetto al primo film, passando dall’Inghilterra alla lussureggiante Costa Azzurra.

Il cast è formato da: Cast: Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Michael Fox, Joanne Froggatt, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Tuppence Middleton, Lesley Nichol, Maggie Smith, Imelda Staunton, Penelope Wilton.

Downton Abbey: Una nuova era, i contenuti extra

Dopo la disponibilità solo in streaming e download, Downton Abbey II – Una nuova era sarà disponibile dal 14 luglio in DVD e Blu-ray: molti contenuti extra dal set che ha fatto innamorare tutti gli appassionati della serie tv. Il film è presentato in Blu-ray con l’originale rapporto d’immagine cinematografico 2.39:1 e audio Dolby Atmos per l’inglese e Dolby Digital Plus 7.1 per la traccia italiana. Inoltre, sarà disponible in un’alatra edizione da collezione in DVD contenente i due film. Tra i contenuti extra più interessanti segnaliamo:

È BELLO ESSERE DI NUOVO A CASA: Il cast è felice di tornare al castello e di realizzare il nuovo film nuovamente insieme. Senti cosa hanno da dire, com’è stato per loro ritrovarsi ancora e scoprire nuovi dettagli della storia dei loro personaggi.

Il cast è felice di tornare al castello e di realizzare il nuovo film nuovamente insieme. Senti cosa hanno da dire, com’è stato per loro ritrovarsi ancora e scoprire nuovi dettagli della storia dei loro personaggi. RITORNO A DOWNTON ABBEY: LE RIPRESE DI UNA NUOVA ERA: Una grande produzione come lo è Downton Abbey II: Una nuova era richiede moltissima preparazione, tantissime persone e un’incredibile abilità. Questo making-of vuole immergersi nel lavoro di ogni dipartimento che ha contribuito a portare in vita questo film.

Una grande produzione come lo è Downton Abbey II: Una nuova era richiede moltissima preparazione, tantissime persone e un’incredibile abilità. Questo making-of vuole immergersi nel lavoro di ogni dipartimento che ha contribuito a portare in vita questo film. UN PERSONAGGIO LEGGENDARIO : Guardiamo meglio il personaggio leggendario che è la Contessa Dowager di Grantham e scopriamo perché Maggie Smith è nata per interpretarla.

: Guardiamo meglio il personaggio leggendario che è la Contessa Dowager di Grantham e scopriamo perché Maggie Smith è nata per interpretarla. LA REALIZZAZIONE DEL FILM… NEL FILM : Tuffati più in profondità nel dietro le quinte del film dentro al film, scoprendo l’enorme ricerca di informazioni e dettagli presi in considerazione, dalla scenografia del set alle auto alla grande varietà di attrezzi di scena ed equipaggiamenti utilizzati in linea con il periodo storico del film.

: Tuffati più in profondità nel dietro le quinte del film dentro al film, scoprendo l’enorme ricerca di informazioni e dettagli presi in considerazione, dalla scenografia del set alle auto alla grande varietà di attrezzi di scena ed equipaggiamenti utilizzati in linea con il periodo storico del film. LO YACHT BRITANNIA DI SUA MAESTÀ: Scopri la vera storia dello Yatch Britannia di sua maestà, e perché era la nave perfetta per il film.

Scopri la vera storia dello Yatch Britannia di sua maestà, e perché era la nave perfetta per il film. È ORA DI SPUTARE IL ROSPO: Accomodati in compagnia di Allen Leech (Tom Branson) e Laura Carmichael (Lady Edith) mentre sputano il rospo su com’è stata davvero la vita sul set di Downton Abbey II: Una nuova era.

Accomodati in compagnia di Allen Leech (Tom Branson) e Laura Carmichael (Lady Edith) mentre sputano il rospo su com’è stata davvero la vita sul set di Downton Abbey II: Una nuova era. COMMENTO AL FILM CON IL REGISTA SIMON CURTIS

Le caratteristiche tecniche di DVD e Blu-ray di Downton Abbey II

Di seguito le informazioni tecniche del BLU-RAY: Dischi: 1 – Durata: 125 minuti ca. / Video: 1080p High-Definition Widescreen 2.39:1 /Audio: Inglese, Tedesco Dolby Atmos; Italiano, Francese Dolby Digital Plus 7.1 / Sottotitoli: Italiano, Inglese n/u, Olandese, Francese, Tedesco.

Di seguito le informazioni tecniche del DVD: Genere: Drammatico / Dischi: 1 / Durata: 120 minuti ca. / Video: Formato panoramico anamorfico 2.39:1 / Audio: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco Dolby Digital 5.1 / Sottotitoli: Italiano, Inglese n/u, Tedesco, Olandese, Francese.

