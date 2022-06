Asus Rog Phone 6: le promo per il nuovo gaming phone

Asus presenterà il nuovo ROG Phone 6 a breve e al momento sono presenti molte promozioni. Vediamole tutte assieme

In arrivo del nuovo gaming phone, Asus lancia nuove promozioni sui altri prodotti di casa ROG come Cetra True Wireless e Strix Go, entrambe delle soluzioni audio wireless. Non tralasciamo i monitor portatili come ROG Strix XG16AHP, pannelli IPS FHD da 15,6″ con un refresh rate di 144Hz con Adaptive-Sync per la migliore mobile experience e i computer portatili ROG Flow X13, ROG Flow X15 e Tuf Gaming F15, tutti con componenti di fascia alta e premium. Infine abbiamo lo Zenfone 8, lo smartphone con display AMOLED da 120Hz e processore Qualcomm Snapdragon 888 5G, accompagnato da un comparto fotografico marchiato Sony. Vediamo assieme le promozioni per questi prodotti.

Asus ROG Phone 6: le promozioni in corso

I nuovissimi auricolari ROG Cetra True Wireless offrono un’esperienza audio coinvolgente grazie alla tecnologia ANC ibrida e wireless a bassa latenza. Le ROG Cetra True Wireless sono disponibili ad un prezzo scontato di 103.99€ (al posto di 129.99€).

La serie ROG Strix Go rappresenta la scelta migliore per chi preferisce una soluzione over-ear. Le ROG Strix Go 2.4 garantiscono connettività ultra-veloce grazie ad un dongle Type-C da 2,4Ghz ( disponibili a 159.99€, al posto di 199.99€), mentre le ROG Strix Go BT offrono una connettività Bluetooth per una più estesa compatibilità (disponibili a 199.99€, al posto di 249.99€).

I monitor portatili rappresentano il compagno ideale del ROG Phone. Queste soluzioni permettono di giocare in mobilità senza compromessi. Sono in sconto durante il ROG Festival i modelli: ROG Strix XG16AHPE (acquistabili a 349.00€, al posto di 389.00€), ROG Strix XG16AHPE–W (al prezzo di 369.00€, al posto di 419.00€), ROG Strix XG16AHP-W (al prezzo di 469.00€ al posto di 519.00€).

Tra i diversi notebook da poter affiancare al nuovo ROG Phone, il ROG Flow X13 è disponibile a 2,999.00€ (al posto di 3,399.00€). Il ROG Flow X13 rivoluziona il concetto di notebook grazie alla innovativa ROG XG Mobile, una scheda video esterna NVIDIA GeForce RTX 3080, che si affianca ad un processore AMD Ryzen 9 5980HS, un Display 13.4 Pollici WQUXGA (3840 x 2400) e hardware top di gamma.

Sono inoltre presenti il ROG Strix G15 (a partire da 1,249.00€, al posto di 1,469.00€), il TUF Gaming F15 Dash F15 FX516PE-HN005T (a partire da 1,149.00€, al posto di 1,299.00€) e l’ASUS TUF Gaming F15 FX506HCB-HN259W (a partire da 1,199.00€, al posto di 1,399.00€)

Non mancano all’appello gli smartphone, grazie allo Zenfone 8, disponibile nelle versioni da 8GB/128GB (a partire dal 20 giugno) e 8GB/256GB (629€ al posto di 749€)

Cosa ne pensate del nuovo gaming phone di Asus? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna notizia o recensione.