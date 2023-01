Si chiamano UNI FAN SL-INFINITY, e sono la nuova generazione di ventole ad alte prestazioni del brand Lian Li, vediamole nel dettaglio

Davvero interessanti le nuove ventole di casa Lian Li, le nuove UNI FAN SL-INFINITY che ereditano un po’ dello stesso “specchio infinito” e dello stesso effetto luminoso delle sorelle minori SL INFINITY 120, si presentano un un taglio da 140mm, con design ad incastro, e cavo di alimentazione multidirezionale per ottimizzare il cablaggio.

Buone anche le specifiche tecniche, con un valore Fan Airflow fino a 72,7 CFM, ed AirPressure di 2,88 mm H2O, con un livello di rumorosità di 28 dBA. In termini di velocità abbiamo un range da 0, 200 a 1600 RPM con pieno supporto della regolazione curva da L-Connect 3, velocità non tra le più elevate in termini numerici, ma ottimizzare per l’Air Flow. Ovviamente completamente compatibili con il controller hub di UNI FAN SL INFINITY 120 per l’utilizzo di diverse combinazioni di gruppi di ventole da 120 o 140 mm. Saranno disponibili in confezione singola bianca o nera al prezzo di circa 25/28 euro.

Le nuove ventole di LIAN LI si chiamano UNI FAN SL INFINITY

Le nuove SL INFINITY 140 sono state dotate di ben 40 LED perfettamente distribuiti per fornire un’illuminazione continua sulle pale della ventola e intorno al “medaglione” LIAN LI sul retro. L’asse della ventola anteriore lascia intravedere il primo anello dello specchio infinito, accuratamente progettato per creare un profondo e ipnotico effetto infinito con 0,5 mm di distanza tra ogni strato di luce. Il secondo specchio infinito è circondato da una cornice di alluminio su entrambi i lati del telaio. Con L-Connect 3 poi, gli utenti potranno scegliere tra effetti di luce preimpostati o combinare le strisce luminose centrali e laterali per ottenere un look maggiormente personalizzato.

Migliorato poi rispetto al passato il flusso d’aria mosso, (come detto di 72,7 CFM), una pressione dell’aria che si sposa perfettamente con tassi di rumorosità ridotti (28 dBA). Perfette per l’aspirazione dell’aria in generale. Inoltre è presente il supporto per l’interfaccia proprietaria dedicata alla regolazione delle curve dei profili, tramite L-Connect e la modalità Start/Stop, che consente di impostare gli RPM su 0 quando la CPU o la GPU funzionano al di sotto dei 50°C.

fan14_inf_00

fan14A_inf_02

ix9QGb7Ga8B3pHud3dN5cA

L’SL INFINITY 140 è pienamente compatibile con il controller hub SL INFINITY, offrendo agli utenti la flessibilità di utilizzare diversi cluster di ventole SL INFINITY da 120 mm o SL INFINITY da 140 mm nella loro struttura. La SL INFINITY 140 è dotata di chiavi rimovibili ad incastro sul lato della ventola per migliorare la connessione con i raccordi del radiatore.

Il modulo di alimentazione è centrato sul telaio della ventola ed è stato rivisto per consentire al cavo di essere girato di 180 gradi, in modo da essere sempre orientato verso la parte posteriore del case. La confezione singola SL INFINITY 140 viene fornita con un cavo del modulo di alimentazione che si divide in un cavo PWM standard e in un cavo 5V-ARGB per consentire la connessione diretta alla scheda madre. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.