Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Persona 4 Golden, titolo ormai risalente al 2012 riportato in auge da Atlus con una nuova release su console di nuova e passata generazione

Lo straripante successo di Persona 5 Royal (primo capitolo della serie ad essere stato adattato in italiano, per dire) ha spinto Atlus a dare nuova linfa vitale ai capitoli principali di un franchise che, proprio come quello di Shin Megami Tensei, era rimasto piuttosto rinchiuso nella sua nicchia, perlomeno in occidente. E proprio per questo motivo, abbiamo visto arrivare Persona 3 Portable e Persona 4 Golden su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch proprio oggi, 18 gennaio. In realtà Persona 4 Golden era già disponibile su PC da qualche tempo, per l’esattezza quando a sorpresa Atlus lo rilasciò su Steam nel giugno del 2020. In questa sede vogliamo andare a vedere con voi la corposa lista trofei che vi separa dal platino di uno dei capitoli più apprezzati della serie. Iniziamo!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Persona 4 Golden consta di 50 statuette totali, di cui 40 di bronzo, 6 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Persona 4 Golden. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Persona 4 Golden: ecco la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

L’arrivo del principe : Salva Yukiko Amagi.

: Salva Yukiko Amagi. La risolutezza del vero uomo : Salva Kanji Tatsumi.

: Salva Kanji Tatsumi. Il locale chiude i battenti : Salva Rise Kujikawa.

: Salva Rise Kujikawa. Game Over : Cattura Mitsuo Kubo.

: Cattura Mitsuo Kubo. Laboratorio dismesso : Salva Naoto Shirogane.

: Salva Naoto Shirogane. Beato Angelico : Salva Nanako Dojima.

: Salva Nanako Dojima. Una luce nella nebbia : Cattura Tohru Adachi.

: Cattura Tohru Adachi. Maestria nella fusione : Esegui 50 fusioni delle Personae.

: Esegui 50 fusioni delle Personae. Maestria nelle fusioni speciali : Usa 4 o più Personae in una fusione speciale.

: Usa 4 o più Personae in una fusione speciale. Sbagliare è umano : Assisti a un incidente di fusione.

: Assisti a un incidente di fusione. Effetti personali : Acquista una Persona dal Grimorio.

: Acquista una Persona dal Grimorio. Un favore a Marie : Registra una Carta abilità.

: Registra una Carta abilità. Collezionista di carte : Registra 100 Carte abilità.

: Registra 100 Carte abilità. Spirito di adattamento : Cambia Persona 5 volte in una battaglia.

: Cambia Persona 5 volte in una battaglia. Tutti pazzi per Risette : Ascolta 250 dialoghi di navigazione di Rise.

: Ascolta 250 dialoghi di navigazione di Rise. Supernova : Infliggi più di 999 danni con un attacco.

: Infliggi più di 999 danni con un attacco. Comandante abile : Esegui 50 Assalti.

: Esegui 50 Assalti. Lavoro tattico : Sfrutta le debolezze nemiche 100 volte.

: Sfrutta le debolezze nemiche 100 volte. A piene mani : Ottieni 50 Bonus Perfetti.

: Ottieni 50 Bonus Perfetti. Una stretta all’avarizia: Sconfiggi una Mano d’oro.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Persona 4 Golden: ecco la lista trofei completa!

Terminiamo i trofei di bronzo con la seconda metà:

Tu mi provochi, io ti distruggo : Finisci il piatto speciale di Aiya.

: Finisci il piatto speciale di Aiya. Lettura compulsiva : Leggi tutti i libri.

: Leggi tutti i libri. Oggi funziona : Acquista un oggetto dal distributore Gachapon.

: Acquista un oggetto dal distributore Gachapon. Che fortuna! : Vinci un premio al distributore automatico.

: Vinci un premio al distributore automatico. Esaudiamo i tuoi desideri : Acquista 5 offerte dei Grandi Affari di Tanaka.

: Acquista 5 offerte dei Grandi Affari di Tanaka. Cogli l’attimo : Acquista una crocchetta speciale da Souzai Daigaku.

: Acquista una crocchetta speciale da Souzai Daigaku. Cucina sopraffina : Prepara 5 bento perfetti.

: Prepara 5 bento perfetti. Una ragazza speciale : Intraprendi un rapporto speciale.

: Intraprendi un rapporto speciale. L’altro io : Ottieni la Persona Izanagi.

: Ottieni la Persona Izanagi. Modaiolo : Affronta una battaglia indossando un costume.

: Affronta una battaglia indossando un costume. Primo della classe : Ottieni il voto migliore della tua classe in un esame.

: Ottieni il voto migliore della tua classe in un esame. Signore della pesca : Cattura il Guardiano marino.

: Cattura il Guardiano marino. Legame autentico : Massimizza un’Affinità Sociale.

: Massimizza un’Affinità Sociale. Maniaco dei legami : Massimizza 10 Affinità Sociali.

: Massimizza 10 Affinità Sociali. Gusto acquisito : Bevi il caffè al Chagall Café.

: Bevi il caffè al Chagall Café. Cinefilo : Guarda 3 film al 30 Frame.

: Guarda 3 film al 30 Frame. Pigliamosche esperto : Cala il retino con un tempismo perfetto.

: Cala il retino con un tempismo perfetto. Sto più in alto di te : Inizia una battaglia con un Vantaggio.

: Inizia una battaglia con un Vantaggio. Fratellone preoccupato : Vai a trovare Nanako in ospedale per 3 volte.

: Vai a trovare Nanako in ospedale per 3 volte. Il nuovo re dei telequiz: Vinci la finale del Quiz miracoloso.

I trofei d’argento | Persona 4 Golden: ecco la lista trofei completa!

Proseguiamo con le statuette d’argento:

Bentornata : Salva Marie.

: Salva Marie. Mieti il Mietitore : Sconfiggi il Mietitore.

: Sconfiggi il Mietitore. Mister perfezione : Massimizza tutte le doti sociali.

: Massimizza tutte le doti sociali. Il potere della verità : Crea Izanagi-no-Okami.

: Crea Izanagi-no-Okami. Collezione notevole : Registra più del 50% del Grimorio.

: Registra più del 50% del Grimorio. Leggenda di Inaba: Massimizza tutte le Affinità Sociali.

Il trofeo d’oro e il trofeo di platino | Persona 4 Golden: ecco la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le tre statuette d’oro:

Finalmente la verità : Sconfiggi Izanami.

: Sconfiggi Izanami. Dimostrazione di potenza : Sconfiggi Margaret.

: Sconfiggi Margaret. Collezione completa: Completa il Grimorio delle Personae.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Persona 4 Golden:

Medaglia d’oro: Ottieni tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Persona 4 Golden. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!