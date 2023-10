Cresce il comfort al lavoro con la nuova tastiera ergonomica Wave Keys di Logitech

Oggi, Logitech ha presentato Wave Keys e Wave Keys for Business, due tastiere ergonomiche wireless progettate per soddisfare la crescente domanda di comfort e benessere nei contesti di lavoro

La tastiera Logitech Wave Keys si distingue per il suo design unico a forma d’onda in un layout compatto, progettato per offrire un’esperienza di digitazione più comoda senza la necessità di riadattarsi a una nuova modalità di scrittura. Inoltre, è dotata di un poggiapolsi imbottito integrato per garantire un supporto duraturo durante l’intera giornata lavorativa.

Logitech Wave Keys: comfort e stile nella tua tastiera ergonomica

Con l’aumento del tempo trascorso davanti al computer da parte di individui di tutte le fasce d’età, il recente studio di mercato pubblicato da RationalStat indica che ci si aspetta un incremento nella richiesta di soluzioni ergonomiche, con una prevista crescita del 4,6% nei prossimi sette anni.

“Crediamo che tutti meritino di sentirsi bene alla fine di una giornata di lavoro, quindi ci siamo impegnati a progettare prodotti essenziali per lo spazio di lavoro che fossero tanto attraenti e accessibili quanto ergonomici”, dichiara Art O’Gnimh, direttore generale della divisione Core Personal Workspace di Logitech. “La tastiera Wave ha al centro il benessere dell’ambiente di lavoro, grazie a un design basato sulla scienza e approvato dai più importanti ergonomisti”.

La tastiera Wave Keys di Logitech si contraddistingue per il suo design ergonomico a forma d’onda, che favorisce una posizione naturale di mani, polsi e avambracci durante la digitazione. Inoltre, dispone di un comodo poggiapolsi integrato e un layout compatto che si adatta facilmente a varie scrivanie in ambienti domestici o aziendali.

È disponibile in tre colori classici: Graphite, Off-White e, a partire dalla primavera del 2024, anche Rose (in mercati selezionati).

Logitech ha posto un’enfasi particolare sulla sostenibilità nella progettazione di Wave Keys. Il modello è certificato come carbon neutral, utilizza confezioni di carta provenienti da foreste certificate FSC e altre fonti controllate e include parti di plastica riciclata post-consumo, con una percentuale del 61% per Graphite e del 46% per Off-White.

La tastiera è compatibile con vari sistemi operativi e può essere collegata tramite Bluetooth o utilizzando il ricevitore Logi BOLT incluso per garantire una maggiore sicurezza.

Può essere collegata a un massimo di tre dispositivi contemporaneamente, tra cui Mac, PC e iPad, con la possibilità di passare facilmente da uno all’altro tramite un singolo tasto. Gli utenti possono personalizzare l’esperienza di digitazione utilizzando l’app Logi Options+ per assegnare scorciatoie di produttività, ad esempio attivando la modalità “Non disturbare” per rimanere concentrati o configurando azioni intelligenti per risparmiare tempo e mantenere un flusso di lavoro efficiente.

Wave Keys fa parte della serie ERGO di Logitech, che comprende anche il mouse ergonomico verticale Lift e altri prodotti volti a promuovere il benessere sul posto di lavoro. L’azienda ha adottato un approccio orientato all’ergonomia e basato sulla ricerca scientifica per il design dei suoi prodotti.

La tastiera è stata sottoposta a rigorosi test da parte degli utenti, compresi quelli condotti presso l’Ergo Lab di Logitech, ed è stata approvata da US Ergonomics.

Per le aziende che pongono un’enfasi particolare sul benessere dei dipendenti, Logitech offre la versione Wave Keys for Business, progettata per offrire una digitazione comoda e una connettività wireless sicura tramite Logi Bolt.

Questa versione è conformità con gli standard di sicurezza aziendali in continua evoluzione.

Grazie a Logi Bolt, le aziende possono implementare su larga scala tastiere comode e monitorarle da remoto tramite Logitech Sync per garantire che i dispositivi dei dipendenti siano sani e sempre aggiornati.

L’app Logi Options+ è disponibile globalmente per consentire ai dipendenti di personalizzare la loro esperienza utente, semplificando attività ripetitive tramite le Smart Actions e configurando scorciatoie da tastiera.

La tastiera Logitech Wave Keys sarà disponibile nelle colorazioni Graphite e Off-White a partire dal 13 ottobre 2023 sul sito www.logitech.com e presso rivenditori in tutto il mondo, al prezzo al pubblico di 84,99 €.

Il colore Rose sarà disponibile in mercati selezionati a partire dalla primavera del 2024.

Che ne pensate di questa nuova tastiera Logitech Wave Keys? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!