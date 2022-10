InWin: presentati i nuovi Chassis A3 ed A5

InWin presenta i suoi nuovi case A3 e A5 per sistemi compatti e potenti. Chassis per PC micro-ATX ed E-ATX compatto ed altamente espandibile con un design minimalista e moderno

InWin presenta i suoi nuovi chassis A3 ed A5 per build di PC micro-ATX ed E-ATX compatti e potenti. Seguendo i tratti del design minimalista e moderno della popolare serie InWin A1, i nuovi A3 e A5 offrono nuove opportunità ai costruttori di PC. Così da essere in grado di massimizzare il supporto per hardware più grande pur mantenendo il minimo ingombro.

Dettagli sui nuovi A3 ed A5 di InWin

A3 e A5 supportano schede grafiche di fascia alta fino a 340 mm di lunghezza, alimentatori ATX ad alta efficienza fino a 200 mm di lunghezza. Oltre a spazio per più dispositivi di archiviazione da 2,5″/3,5″. È possibile installare fino a cinque ventole in un flusso d’aria dal basso verso l’alto, offrendo ampie opportunità di raffreddamento.

I radiatori di raffreddamento AIO/liquido da 240 mm possono essere posizionati in modo ottimale nella parte superiore del case, scaricando il calore direttamente dallo chassis. Le dimensioni compatte, la disposizione del flusso d’aria verticale, le superbe opzioni di aggiornamento e l’estetica dal design moderno definiscono il livello di un sistema PC superiore.

Il pannello laterale in vetro temperato colorato offre un comodo pulsante a sgancio rapido senza viti per un accesso facile e veloce all’hardware interno. Gli accenti e il logo dorati discreti offrono un accattivante contrasto di design. I pannelli superiore e laterale, oltre al filtro dell’aria inferiore, sono tutti dotati di design di rimozione senza viti per un facile accesso e pulizia interna.

Connettività e porte I/O

La rapida connettività I/O del pannello frontale include il più recente connettore USB 3.2 Gen 2×2 Type-C che offre 20 Gbps di prestazioni cablate a periferiche esterne e accessori come unità esterne. L’altra connettività include due USB 3.1 Gen-1 Type-A (5 Gbps), oltre a jack per cuffie e microfono HD da 3,5 mm.

L’I/O anteriore è posizionato sulla parte superiore dello chassis per un’accessibilità ottimale. InWin equipaggia l’A3 e l’A5 con una sottile ventola PWM Mercury AM120S con illuminazione ARGB, che offre agli utenti grandi prestazioni di raffreddamento e un’illuminazione accattivante fin da subito. L’AM120S presenta un design unico della lama incisa per ridurre il rumore e migliorare l’equilibrio della pressione dell’aria attraverso le lame. Diverse ventole AM120S possono collegarsi insieme utilizzando il cavo di prolunga “Lock-N-Go” di InWin per una gestione dei cavi pratica e facile da usare.

Per ulteriori informazioni sui nuovi case InWin A3 e A5 per PC compatti, è possibile visitare il sito di InWin.

Gli chassis A3 ed A5 sono disponibili nell’eStore Europa, al seguente link.

Maggiori Informazioni sull’azienda InWin

InWin Development Inc. è una società tecnica che si specializza nella progettazione e produzione di chassis per computer, per server, alimentatori, prodotti IPC e accessori tecnologici. Fondata nel 1985, InWin è un innovatore leader di soluzioni di enclosure per gli integratori di sistemi di tutto il mondo. InWin sviluppa prodotti di alta qualità e aderisce a tutte le norme di sicurezza. Lo slogan dell’azienda è “contemporaneo e innovativo”. Slogan utilizzato dal marchio InWin per oltre 30 anni.

