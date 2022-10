IRDM introduce i moduli di memoria DDR4 RGB White

I moduli bianchi con retroilluminazione RGB, fanno parte dell’offerta del marchio polacco IRDM, scopriamoli insieme in questo articolo dedicato

IRDM, marchio polacco di memorie per computer appartenente a Wilk Elektronik SA, introduce nuovi moduli con retroilluminazione RGB. L’attuale offerta di moduli IRDM RGB DDR4, è ora completata dalle memorie IRDM RGB White DDR4 completamente bianche, presentate all’inizio di settembre alla fiera IFA di Berlino.

La prima della serie IRDM RGB

In risposta alla crescente popolarità dei set di computer bianchi e dei componenti di questo colore, il marchio polacco offre moduli RAM RGB completamente bianchi. Una caratteristica decisiva che li distingue dai marchi concorrenti è l’uso non solo di un dissipatore di calore bianco, ma anche del PCB stesso.

Grazie a ciò, i moduli IRDM RGB White, hanno un aspetto estremamente sofisticato. Si tratta di una scelta eccellente quando si tratta di PC minimalisti con retroilluminazione RGB, che sarà apprezzata non solo dai giocatori, ma anche da chi apprezza il design sofisticato e l’estetica elevata delle proprie apparecchiature.

Realizzati con componenti selezionati

Tutti i moduli di memoria con il logo IRDM sono realizzati sulla base di componenti accuratamente selezionati. Lo stesso vale per le memorie bianche con effetto RGB, che si basano su chip di memoria Micron e Hynix.

La stabilità e la velocità di lavoro sono assicurate dalla frequenza di 3600 MHz con timing 18-22-22. Il massiccio dissipatore, di colore bianco, è realizzato in alluminio e dissipa perfettamente il calore, garantendo l’efficienza del lavoro anche in caso di utilizzo molto intensivo. Attualmente, gli ultimi moduli sono disponibili in un set di 2x8GB. Tuttavia, il produttore annuncia una rapida introduzione del kit da 2x16GB nell’offerta.

Retroilluminazione LED RGB

L’illuminazione RGB è un vero e proprio must, per molti appassionati di computer personalizzati e giocatori. La moltitudine di opzioni di controllo dell’illuminazione consente di personalizzare il PC e di impostare l’effetto cromatico preferito. Per gli utenti che desiderano un effetto superiore alla media, il vantaggio sarà la possibilità di sincronizzare l’illuminazione con altri elementi come la scheda madre, il case del computer, il sistema di raffreddamento, la tastiera, le cuffie o il mouse del computer.

Per i moduli IRDM compatibili con le schede madri dei principali produttori come ASUS, MSI, GIGABYTE e ASRock, il processo è facile e intuitivo. Grazie al posizionamento di 8 LED su un singolo modulo, il cambio di colore avviene in modo fluido, evidenziando l’interno del computer in modo spettacolare. I moduli bianchi saranno il complemento perfetto per qualsiasi set in questo stile e non solo. Si distingueranno sicuramente anche in combinazioni di colori non uniformi.

Supporto dei profili XMP

I moduli IRDM RGB White, funzionano con i profili XMP e sono compatibili con i processori AMD Ryzen. Per gli utenti, questo significa impostare facilmente i parametri della memoria in base alle proprie aspettative e sfruttare appieno le possibilità offerte dalla RAM. Il produttore del modulo fornisce assistenza tecnica gratuita e la memoria stessa è coperta da una garanzia a vita.

Soluzioni per i professionisti

IRDM, è una linea di memorie per coloro che si aspettano le migliori prestazioni, durata, design originale e ottimi parametri delle apparecchiature utilizzate. I moduli, i drive e le schede di memoria IRDM sono dedicati a tutti coloro che hanno bisogno di prodotti di altissima qualità per svolgere il proprio lavoro quotidiano o il proprio hobby.

Tra i potenziali destinatari dei prodotti del marchio ci sono fotografi professionisti, ingegneri, programmatori, registi, ma anche appassionati di sport estremi, videogiochi, e-sport e modding. Anche se ognuno di loro svolge i propri compiti in modo diverso, hanno bisogno di strumenti adeguati, efficienti e affidabili per realizzarli. In qualità di produttore, Wilk Elektronik si impegna al massimo per garantire che i componenti soddisfino le esigenze anche dei clienti più esigenti.

Cosa ne pensate di questi nuovi moduli bianchi con retroilluminazione RGB di IRDM?