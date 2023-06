Tra poco The Boogeyman, film horror diretto da Rob Savage, sarà nelle sale, il film è stato anticipato da alcuni poster, scopriamoli

Finalmente l’attesa è finita, il 1 giugno The Boogeyman, il film horror tratto dal racconto di Stephen King, conosciuto con il nome di Baubau, datato 1973, uscirà finalmente nelle sale. Il film, pensato inizialmente solo per lo streaming, è riuscito ad approdare al cinema, per la gioia degli amanti del genere che sicuramente saranno felici di gustarsi al meglio questa pellicola. Scopriamo trama, cast e gli ultimi poster di questa nuova uscita.

Trama e cast | The Boogeyman: nuovi poster per il film horror

Il film parla di una famiglia lacerata dal dolore per la perdita di uno dei suoi componenti. Mentre le sorelle Sadie e Sawyer sono distrutte perché la loro madre le ha lasciate, vengono abbandonate a se stesse dal padre Will, un terapista che sta lottando duramente contro lo stesso dolore. Un giorno, a casa loro, si presenterà un paziente, in un disperato bisogno di aiuto. Dall’uomo si sprigionerà una forza oscura, in grido di cibarsi delle loro sofferenze.

Il cast comprende Chris Messina, Sophie Thatcher, Marin Ireland, Vivien Lyra Blair, David Dastmalchian e Madison Hu. Al loro fianco LisaGay Hamilton, Maddie Nichols, Beau Hart, Adams Bellouis, Lacey Dover e Han Soto. The Boogeyman è diretto dal regista inglese Rob Savage, celebre per pellicole come Host (2020). La sceneggiatura è invece di Scott Beck e Bryan Woods, celebri per A Quiet Place – Un posto tranquillo (2018) e di Mark Heyman, famoso invece per Il cigno nero (2010).

I poster

Diamo ora un’occhiata più dettagliata ai poster, per cercare di capire meglio ed avere qualche indizio su ciò che presto ci aspetterà. Da queste locandine traspare subito la sensazione di inquietudine che il regista vuole trasmettere, facendo leva sulle nostre paure passate. Mostri nell’armadio, esseri in agguato sotto al letto e strane creature figlie del buio abitavano il nostro immaginario, come mai avremmo voluto e The Boogeyman vuole proprio riportarle alla nostra memoria. Rob Savage ha anticipato l’uscita del film con queste dichiarazioni:

The Boogeyman è un classico film dell’orrore sullo stampo di “Poltergeist – Demoniache presenze”, che incute paura e fa emozionare allo stesso modo. Ricordo vividamente il terrore che ho provato leggendo il racconto di Stephen King da bambino ed è proprio questa sensazione di paura tipica dell’infanzia che volevo suscitare nel pubblico di tutto il mondo. Questo film è stato realizzato in collaborazione con un team creativo di incredibile talento e interpretato in modo meraviglioso e intenso dal nostro fantastico cast. Mi hanno tutti davvero incantato. Siamo incredibilmente orgogliosi di questo film e non vediamo l’ora di dare a tutti voi un motivo per avere di nuovo paura del buio.

Ricordiamo che la pellicola uscirà nelle sale cinematografiche il 1 giugno 2023. Noi di tuttoteK non stiamo più nella pelle, anche a causa delle parole di Stephen King, autore del racconto, che ha infatti definito la pellicola in uscita, come uno dei migliori adattamenti dei suoi lavori.

