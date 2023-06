Moulinex LM871D: frullatore smart in offerta da Euronics

Torna una grande offerta da Euronics, stavolta su un frullatore smart veramente ottimo, ovvero il Moulinex LM871D, scopriamolo insieme

Approfitta dell’offerta speciale presso Euronics: il frullatore Moulinex LM871D è disponibile a meno di 90€! Questo frullatore di alta qualità offre prestazioni impeccabili e un’interfaccia touch screen intuitiva. Grazie alla tecnologia Powelix delle lame, garantisce risultati di miscelazione perfetti e ispirazione culinaria illimitata. Con il suo programma di autopulizia e la facilità d’uso, il Moulinex LM871D è un’ottima aggiunta alla tua cucina. Non perdere l’opportunità di avere questo frullatore pratico e conveniente per creare piatti deliziosi!

Caratteristiche tecniche | Moulinex LM871D in offerta

Il frullatore Moulinex PerfectMix+ è un potente e intuitivo apparecchio per la miscelazione, che offre risultati perfetti in poco tempo. La tecnologia delle lame Powelix permette di ottenere risultati fino al 30% più veloci rispetto ad altri frullatori, grazie a lame affilate e una geometria avanzata.

La pulizia è semplice grazie al programma di autopulizia, alle lame rimovibili e al recipiente di vetro lavabile in lavastoviglie. Inoltre, l’app gratuita Moulinex offre oltre 150 ricette e il servizio Perfect Mix per ispirare nuove combinazioni di ingredienti. Insomma, il Moulinex PerfectMix+ è un frullatore pratico e performante che rende facile ottenere risultati perfetti e offre infinite possibilità creative in cucina.

Approfitta dell’offerta | Moulinex LM871D in offerta

Un frullatore di questa qualità ha chiaramente un prezzo elevato. Parliamo infatti di un prodotto con un vaso in vetro termoresistente da 2 litri, facile da usare, con materiali e design premium e con prestazioni solide e durature. Senza nessuno sconto il frullatore è acquistabile a circa 129€. Tuttavia approfittando dello sconto del 30% attualmente valido da Euronics sarà possibile portarlo a casa a soli 89.90. Cosa aspetti? Clicca qui per approfittare dell’offerta e saperne di più.

Cosa ne pensate di questo prodotto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.