Clamoroso Snowpiercer: la quarta stagione non verrà trasmessa

Una notizia che ha dell’incredibile: già ideata e in fase di realizzazione, la quarta stagione di Snowpiercer non andrà in onda

Non poteva finire in modo peggiore l’avventura di Snowpiercer, che non avrà un vero e proprio finale dopo tre stagioni. Qualche tempo fa, TNT aveva annunciato la cancellazione della serie tratta dalla graphic novel Le Transpercenegie di Jacques Lob, Jean-Marc Rochette e Benjamin Legrand, ma la situazione ora è letteralmente precipitata. Snowpiercer doveva concludersi con la quarta stagione, ma ora è saltata anche questa, che era già stata ideata ed era in fase di realizzazione. Una notizia che ha letteralmente fatto infuriare i fan, che dopo la cancellazione speravano almeno di vedere una degna conclusione per la serie. Ma ciò, a quanto pare non avverrà. Stando a quanto riportato da Deadline TNT ha deciso di non mandare in onda questa nuova stagione di Snowpiercer, una decisione che sarebbe anche stata confermata da un portavoce del network.

Snowpiercer: il futuro della quarta stagione

Non è ancora tramontata, però, l’ultima speranza per la quarta stagione di Snowpiercer. La stessa Deadline riporta che, dopo la decisione di TNT, lo studio di produzione della serie sta cercando dei nuovi acquirenti che possano salvare quantomeno la quarta stagione dell’adattamento della graphic novel, così da consegnare a Snowpiercer il giusto epilogo. Uno scenario che abbiamo visto verificarsi in diverse occasioni e che quindi nutre le speranze dei fan, pronti a sostenere la causa col loro contributo. Insomma, la lotta per la quarta stagione di Snowpiercer è ancora tutta aperta, ma per il momento l’unica certezza è che TNT non distribuita più la serie, in attesa che arrivino ulteriori sviluppi.

Dietro la scelta di TNT pare ci siano motivazioni di tipo economico, con la serie che non stava portando il giusti ritorno economico e quindi, per evitare ulteriori perdite, ha deciso di non rischiare ulteriormente con Snowpiercer. Oltre alla produzione della quarta stagione, i responsabili della serie vogliono proporre anche eventuali prequel o sequel, per convincere nuove emittenti a salvare Snowpiercer. Si attendono, in tal senso, sviluppi ulteriori.

Un futuro da scrivere

In attesa che si decida il futuro definitivo di Snowpiercer, non perdete nessuna notizia sul mondo delle serie tv e del cinema.

