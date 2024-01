Huawei lancia in Italia il MateBook D 16 2024 con Intel Core di 13a generazione

Huawei introduce in Italia il MateBook D 16 2024, un laptop innovativo con display da 16 pollici, ulteriormente migliorato in leggerezza e prestazioni grazie ai processori Intel Core i5 e i9 di 13a generazione. Dotato di tecnologia Dual Shark Fin Fan e una batteria potente con durata fino a 70 Wh

Il desiderio comune di professionisti e studenti è possedere un laptop che esalti il proprio talento e massimizzi la produttività. Tuttavia, la ricerca del laptop ideale spesso implica compromessi: chi cerca prestazioni elevate potrebbe dover rinunciare alla versatilità, mentre chi desidera leggerezza potrebbe sacrificare le dimensioni dello schermo per uno spazio visivo limitato.

Huawei Matebook D 16 2024: prestazioni eccellenti e offerte speciali

Con il lancio del MateBook D 16 2024, Huawei presenta una soluzione versatile per soddisfare diverse esigenze, offrendo un laptop ad alte prestazioni ideale per chi mira a raggiungere nuovi obiettivi.

Con uno schermo ampio e un corpo leggero, il MateBook D 16 consente a utenti di creare, studiare e lavorare rispecchiando le proprie aspettative. Il display FullView da 16 pollici, il design futuristico e la colorazione Space Grey contribuiscono a un’esperienza funzionale e coinvolgente.

Dotato di processori Intel Core i5 e i9 di 13a generazione, il laptop offre prestazioni avanzate, potenziabili con la Modalità Prestazioni e Super Turbo. La tecnologia Dual Shark Fin Fan garantisce un efficiente raffreddamento, mentre la batteria da 70 Wh e la tastiera avanzata migliorano ulteriormente la produttività.

La certificazione SGS a cinque stelle per le capacità Wi-Fi e l’antenna HUAWEI Metaline per connessioni stabili distinguono ulteriormente il MateBook D 16 2024. La funzionalità Super Device e gli strumenti intelligenti per videoconferenze contribuiscono a un’esperienza utente smart e connessa.

Inoltre, Huawei offre vantaggi speciali per gli acquisti effettuati entro il 31 gennaio, tra cui HUAWEI FreeBuds 5i in omaggio e uno sconto di 50,00 euro in fase di pre-ordine.

