Da tempo è stato annunciato Avengers Secret Wars, ma sulla trama non sappiamo ancora nulla, non ci sono neanche dei rumor a riguardo, quindi proviamo noi a prevedere cosa succederà nel film ancora avvolto dal mistero

Anche se il momento è ancora lontano, Avengers Secret Wars è uno dei progetti più attesi dai fan, specialmente dai lettori dei fumetti. Ma non solo, è anche il film su cui i Marvel Studios (trovi tutte le info sulla casa di produzione cinematografica qui) stanno puntando di più. Infatti, l’unica cosa che sappiamo di per certo e che hanno confermato, è che Avengers Secret Wars sarà il finale dell’MCU e sarà soprattutto il film più ambizioso della storia. Hanno confermato che nel film vedremo tutti i personaggi Marvel di tutti i franchise, quindi sarà qualcosa di ancora più grosso di Avengers Endgame. In Secret Wars vedremo anche gli X-Men e i Fantastici 4 della Fox, gli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield e molte varianti di molti personaggi Marvel. Ora, però, vogliamo provare a prevedere la trama di Secret Wars e quali personaggi saranno i più importanti.

Doctor Doom | Cosa vedremo in Avengers Secret Wars e quale sarà la trama?

Purtroppo, come ben tutti sappiamo, Kang è diventato un grosso problema per l’MCU. Un problema che in realtà potrebbe essere tranquillamente risolto con un recasting del personaggio dopo il licenziamento di Jonathan Majors, ma c’è qualcosa di molto più grande dietro. Kang potrebbe non essere l’unica minaccia che gli Avengers dovranno affrontare, ma bensì qualcuno di molto più potente e molto più intelligente: Doctor Doom (Dottor Destino per noi italiani). Con il primo film dei Fantastici 4 dell’MCU farà quasi sicuramente la sua prima apparizione Victor Von Doom, la nemesi del gruppo di supereroi che diventerà poi il Dottor Destino. Von Doom non è solo un avversario per i Fantastici 4, nei fumetti è una delle più grandi minacce dell’universo Marvel.

Chi non conosce il personaggio non sa che il personaggio è il villain principale nel fumetto Secret Wars e sembra rientrare tranquillamente nella top 10 dei personaggi Marvel più forti dei fumetti. Quello che ha fatto Thanos in Infinity War ed Endgame non è niente in confronto a ciò che ha fatto Doom. In una pagina di un fumetto diventata famosa e iconica, Doom strappa via lo scheletro di Thanos con una sola mano. La potenza del personaggio è spaventosa, qualcosa che poche volte si è vista nelle storie Marvel. Ma non solo, Doom riesce a creare una propria realtà, dove gli eroi hanno perso e sono le sue marionette. Ovviamente alla fine gli eroi vincono, unendo insieme tutti gli eroi di tutti gli universi per combattere contro Doom. Probabilmente nel film vedremo una cosa del genere e sarebbe un buon motivo per riunire tutti i personaggi di tutti i franchise della Marvel.

Il Multiverso unito | Cosa vedremo in Avengers Secret Wars e quale sarà la trama?

Ripartiamo da questo punto: in Secret Wars vedremo tutti gli eroi Marvel, incluse le loro varianti. Questo vuol dire non solo che potremmo rivedere Robert Downey Jr e Chris Evans in varianti di Iron Man e Captain America, ma che potremmo vederli perfino interagire con il Wolverine di Hugh Jackman e lo Spider-Man di Tobey Maguire. Questo segnerebbe davvero il momento Marvel più grande della storia che nessuno potrebbe mai dimenticare. Sembrava difficile fare meglio di quanto avessero fatto con Avengers Endgame, eppure ora la cosa è più che plausibile, perché la Disney possiede i diritti degli X-Men e dei Fantastici 4, quindi può usare liberamente i personaggi e realizzare i crossover che non abbiamo potuto vedere.

Se così fosse, Secret Wars sarà davvero più grande di Endgame, realizzando quello che abbiamo sempre sognato di vedere sul grande schermo, ovvero personaggi di altre saghe distaccate dall’MCU interagire con i protagonisti della grande saga cinematografica. Provate ad immaginare appunto un’interazione tra Wolverine e Spider-Man, o loro due con Iron Man e Captain America, o ancora lo Spider-Man di Andrew Garfield con il Venom di Tom Hardy. Con i diritti sui personaggi, tutto è possibile e il fatto che questo possa essere il più grande film della storia del cinema sembra essere una possibilità molto realizzabile.

I salvatori del Multiverso | Cosa vedremo in Avengers Secret Wars e quale sarà la trama?

Ci sono stati diversi rumor che ci hanno fatto pensare parecchio sul modo in cui finirà e ricomincerà l’MCU. Di recente, il finale della seconda stagione di Loki ha messo le basi per il futuro dell’universo cinematografico. Il Dio dell’Inganno si è evoluto ed è diventato il Dio delle Storie, prendendo il posto di Colui che Rimane alla fine del tempo e molto probabilmente ricomparirà in Thor 5, di cui abbiamo dei rumor attendibili sulla trama. Abbiamo scritto un articolo a riguardo che trovate qui, ma c’è una cosa fondamentale che ci ha fatto riflettere molto su come finirà e ricomincerà l’MCU: il Ragnarok. Secondo la profezia, il Ragnarok porta alla fine di tutto, quindi tutti i regni, tutti i mondi, tutto l’universo, e con lo stesso Ragnarok l’MCU dovrebbe ripartire.

Thor e Loki potrebbero essere i protagonisti principali, diventando praticamente l’Iron Man e il Captain America di Avengers Endgame. Se si basano sui fumetti in cui Loki raduna delle varianti di eroi per affrontare delle minacce, nel film Loki potrebbe radunare tutti gli eroi dei franchise Marvel, quindi richiamare Wolverine, Spider-Man, i Fantastici 4, gli X-Men e tanti altri personaggi. Come sempre, Loki è la mente e Thor il muscolo, non è impensabile infatti che Thor diventi ancora più forte, già in Thor 5, magari prendendo il potere di Odino e diventando l’essere più potente dell’universo insieme a Loki. I due dovrebbero essere la guida dell’esercito di eroi contro il villain del film, che tanto può essere Kang come Doctor Doom. Gli dèi norreni potrebbero continuare a causare il Ragnarok per far sì che l’universo si salvi ricominciando con il piede giusto, e non diventando schiavo di una singola persona. Questo renderebbe Thor e Loki i personaggi più importanti dell’MCU.

Una grande fine per un grande inizio

Queste sono tutte teorie su cui abbiamo ragionato e che crediamo si realizzino davvero, specialmente per quanto riguarda il come l’MCU possa finire, ma soprattutto quali sono i personaggi che porranno fine alla grande storia per farla ricominciare. Questo film sarà di sicuro il più grande evento che abbiamo mai visto, non solo per noi fan dei cinecomic, ma per tutta la storia del cinema. Riunire personaggi di diversi franchise è qualcosa che non si è mai visto e la Disney sarà la prima a farlo, ma è anche giusto che rimangano sui loro passi e ricordino con chi hanno cominciato. Prima Iron Man, poi Captain America e infine Thor, dove abbiamo conosciuto per la prima volta Thor e Loki, che ora sono gli unici dei primi personaggi più importanti rimasti attivi e ancora con una storia in corso. Crediamo fermamente che l’MCU finirà con loro due e, da un lato sentimentale, è anche giusto che sia così. Loro hanno cominciato e loro finiranno la più grande storia crossover che il cinema abbia mai visto.

Voi cosa ne pensate? Cosa vi aspettate da Avengers Secret Wars? Scatenatevi nei commenti! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre teorie e news dal mondo del cinema e molto altro.

