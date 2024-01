The Office: in arrivo un reboot della serie

Gli ultimi aggiornamenti su The Office parlano di un reboot di questa serie TV. Ecco cosa sappiamo sul ritorno in una nuova veste della commedia della NBC

Torna The Office, la serie TV ambientata negli uffici di Dunder Mifflin attraverso un reboot. L’azienda che si occupa della messa in onda, ossia la NBC, ha interesse nel ritorno dello show in una nuova veste. Il motivo è il grande successo ottenuto dalla serie originale creata da Ricky Gervais e Stephen Merchant, in onda sulla BBC. Un trionfo di pubblico, che si è esteso anche alle piattaforme di streaming. Ad occuparsi del progetto è Greg Daniels, responsabile dell’adattamento di The Office per il pubblico americano. Daniels ha curato la ricerca di un team di scrittori, i quali sono già all’opera per realizzare la sceneggiatura.

The Office: il reboot dal punto di vista di Greg Daniels

Greg Daniels illustra le nuove idee:

Bene, penso che sia molto speculativo. Il fatto che sia sorto un po’ tutto basato su una frase in un pezzo di Puck è stato abbastanza figo, suppongo, nel senso che i fan si interessano ancora molto. Ma la cosa che direi è che, quando c’è qualcosa da annunciare, la annuncerò sicuramente. Non mi piace pensare a nulla come a un riavvio, capisci cosa intendo? Perché sento che abbiamo concluso quella storia splendidamente. I personaggi hanno avuto una chiusura. Non vorrei mai rifare lo stesso show con un cast diverso, perché penso che abbiamo avuto il migliore cast di sempre in TV per fare quel programma. Quindi, l’idea di un riavvio non è interessante. L’idea di qualcosa come nel modo in cui ‘The Mandalorian’ è un nuovo show nell’universo di Star Wars, capisci cosa intendo? Qualcosa come l’idea di questa troupe documentaristica che realizza un documentario su un argomento diverso. Questo, penso, potrebbe essere intrigante e creativo.

Sarà interessante seguire The Office anche come reboot per scoprire il percorso creativo degli sceneggiatori della commedia.

