La saga The Conjuring diventerà una serie TV su MAX

The Conjuring è il noto franchise horror, composto ormai da otto film che presto diventerà una serie TV, sulla nuova piattaforma MAX che sotituirà HBO Max

Buone notizie che arrivano direttamente dalla rivista online Variety e riguardano tutti i fan del genere horror, in particolare la saga The Conjuring. Una saga di enorme successo, che ha avuto inizio nel 2013 e che ormai è comporta da otto film, ora si espanderà ulteriormente con l’aggiunta di una serie TV. La serie TV sarà drammatica, con tinte horror, e verrà trasmessa sul canale MAX, nuova piattaforma in sostituzione di HBO Max.

The Conjuring diventerà una serie TV su MAX

Un annuncio che proviene direttamente da Warner Bros. Discovery e che allieta tutti i fan del genere horror: The Conjuring è infatti una saga che non ha mai deluso e riesce sempre a sfornare film horror interessanti, che ormai negli anni sono diventati otto. Tra questi ci sono anche i film legati ad Annabelle e anche un film nuovo in uscita a settembre 2023,The Nun 2 per cui sono tante le aspettative dopo il grande successo del primo film. In arrivo anche The Conjuring 4, che vedono nuovamente protagonisti Patrick Wilson e Vera Farmiga.

I produttori di questa nuova serie saranno James Wan e Peter Safran che sono stati scelti anche dalla DC per due nuovi progetti, motivo per cui quello che viene chiamato The Conjuring Universe viene spesso paragonato a livello di potenza mediatica e di pubblico al DCU ovvero l’universo DC, sempre di Warner Bros.

E voi cosa ne pensate di questa notizia? Una saga di successo come The Conjuring si presta per diventare una serie TV e soprattutto con tinte horror, aspetto che al di là di pochi progetti, manca nel mondo seriale. Continuate a seguire tuttotek.it per avere ulteriori notizie su The Conjuring e sul mondo del cinema e delle serie TV.

