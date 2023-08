Non vi squilla il telefono? Spesso c’è un problema nelle vostre impostazioni, scopriamo in questo articolo perché il telefono non suona

Nella sempre più interconnessa realtà odierna, il suono di una chiamata in arrivo rappresenta un legame vitale con il mondo esterno. Tuttavia, ci sono momenti in cui l’assenza di questo segnale acustico può lasciarci perplessi. La mancanza di suoneria durante le chiamate in arrivo sui vostri telefoni o tablet potrebbe derivare da vari fattori, e uno dei più comuni è l’omissione dell’impostazione di una suoneria. In questa guida, esploreremo in dettaglio questo scenario, offrendo soluzioni chiare per ripristinare il suono delle chiamate e garantire che nessuna chiamata importante vi sfugga.

Le soluzioni più probabili | Perché il telefono non suona?

Verificare le impostazioni di Non disturbare : Accedere a Impostazioni > Non disturbare. Se attivo, disattivare la funzione Non disturbare per evitare la disattivazione della suoneria delle chiamate in arrivo durante il periodo impostato.

: Accedere a Impostazioni > Non disturbare. Se attivo, disattivare la funzione Non disturbare per evitare la disattivazione della suoneria delle chiamate in arrivo durante il periodo impostato. Controllare il volume della suoneria : Accedere a Impostazioni > Suoni e vibrazione/Suoni. Assicurarsi che il volume delle suonerie sia impostato a un livello adeguato.

: Accedere a Impostazioni > Suoni e vibrazione/Suoni. Assicurarsi che il volume delle suonerie sia impostato a un livello adeguato. Verificare le impostazioni di Suoneria : Accedere a Impostazioni > Suoni e vibrazione/Suoni. Selezionare l’opzione “Suoneria” e assicurarsi che non sia selezionata l’opzione “Nessuna”. In caso contrario, scegliere una suoneria.

: Accedere a Impostazioni > Suoni e vibrazione/Suoni. Selezionare l’opzione “Suoneria” e assicurarsi che non sia selezionata l’opzione “Nessuna”. In caso contrario, scegliere una suoneria. Prestare attenzione all’interazione accidentale con i pulsanti o lo schermo durante una chiamata : durante una chiamata in arrivo, evitare di premere accidentalmente il tasto del volume o toccare opzioni come “Messaggio” o “Promemoria” sulla schermata di chiamata, poiché ciò potrebbe disattivare la suoneria.

: durante una chiamata in arrivo, evitare di premere accidentalmente il tasto del volume o toccare opzioni come “Messaggio” o “Promemoria” sulla schermata di chiamata, poiché ciò potrebbe disattivare la suoneria. Verificare l’audio durante la riproduzione musicale: Se l’audio è presente durante la riproduzione di musica, ma non durante le chiamate in arrivo, è consigliabile riavviare il dispositivo per risolvere eventuali problemi temporanei.

Altri scenari possibili | Perché il telefono non suona?

Potrebbe capitare che le chiamate in arrivo da un contatto specifico non producano alcuna suoneria. Questo potrebbe derivare dalla configurazione della suoneria per quel contatto, che potrebbe essere impostata su “Nessuna”. Verifica le impostazioni della suoneria nella schermata dei dettagli del contatto per risolvere questo problema. Inoltre, tieni presente che in alcune situazioni, come durante la registrazione audio, la ripresa video o le videochiamate, è normale che la suoneria venga disattivata. Allo stesso modo, se hai attivato la modalità “Giochi ininterrotti” per un’esperienza di gioco coinvolgente tramite AppAssistant/Game Suite, il dispositivo non produrrà suonerie o vibrazioni durante le chiamate in arrivo durante il gioco. Se desideri riattivare le suonerie, basta accedere alle impostazioni dell’app e disattivare la funzione “Giochi ininterrotti”.

