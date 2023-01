FUJIFILM X-H2S: aggiornamento Firmware Ver 3.00

FUJIFILM ha rilasciato l’aggiornamento Firmware per la fotocamera FUJIFILM X-H2S che consentirà prestazioni più elevate

FUJIFILM ha rilasciato l’aggiornamento firmware X-H2S Ver.3.00 basato sull’intelligenza artificiale e all’algoritmo potenziato, le prestazioni AF più elevate della Serie X sono state ulteriormente migliorate. L’aggiornamento firmware è ottimale per oggetti in rapido movimento come gli sport e per la bird photography.

X-H2S è il modello di punta della Serie X, dotato del sensore X-TransTM CMOS 5 HS da 26,16 MP, stacked e retroilluminato, in grado di leggere velocemente i segnali e del processore d’immagine ad alta velocità X-Processor 5. Sin dal lancio sul mercato, avvenuto a luglio, le prestazioni AF di X-H2S sono state accolte positivamente dagli utenti. Le prestazioni AF saranno ulteriormente migliorate con questo aggiornamento del firmware.

FUJIFILM X-H2S: Dettaglio dell’aggiornamento del firmware

1. Miglioramento della funzione di rilevamento dei soggetti basata sull’AI

Le prestazioni di rilevamento dei soggetti sono state notevolmente migliorate in situazioni che in precedenza erano difficili da rilevare, come il controluce, i soggetti che guardano lateralmente e i soggetti di piccole dimensioni. La funzione di rilevamento dei soggetti può essere utilizzata ora, più che mai, in un numero maggiore di situazioni.

Nuovi tipi di soggetti aggiunti

Oltre agli attuali tipi di soggetti di volti e occhi umani, animali, uccelli, automobili, motociclette, biciclette, aeroplani e treni, ora è in grado di riconoscere insetti e droni. Impostare “SUBJECT DETECTION SETTING” su “BIRD” quando si desidera rilevare gli insetti e su “AIRPLANE” quando si desidera rilevare i droni.

2. Algoritmo AF migliorato per l’inseguimento di soggetti in movimento

L’algoritmo di previsione del movimento è stato migliorato e consente un tracciamento stabile dei soggetti che si muovono ad alta velocità all’interno dell’inquadratura. Fornirà riprese ancora più confortevoli in generi che richiedono elevate prestazioni di inseguimento del soggetto come nella fotografia di sport e di uccelli.

La velocità di messa a fuoco AF è stata migliorata quando si avvia lo scatto continuo premendo contemporaneamente il pulsante AF-ON e il pulsante di scatto, mentre la fotocamera non è a fuoco. L’AF sarà a fuoco più velocemente di prima permettendoti di catturare il momento anche in situazioni critiche come gli sport in cui la situazione cambia da fotogramma a fotogramma.

3. Altri miglioramenti

Il ritardo di visualizzazione che era evidente prima e dopo l’AF non verrà visualizzato, se impostato su “Performance Boost EVF Frame Rate Priority”.

Ora è compatibile con l’impugnatura per treppiede “TG-BT1”. Associando una fotocamera compatibile tramite Bluetooth, sarà abilitata l’operazione di scatto remoto sia per le foto che per i filmati. Quando è collegato un obiettivo dotato di zoom motorizzato, è possibile utilizzare il pulsante T/W per il funzionamento dello zoom.

