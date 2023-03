GeForce Week: ritorna l’evento con Drako come protagonista

Ritorna l’ormai celeberrima GeForce Week, questa volta come protagonista ci sarà Drako, vediamo le offerte più convenienti disponibili

La serie GeForce Week è stata ideata da NVIDIA per segnalare ai gamer, desiderosi di potenziare la propria postazione da gaming e renderla ineguagliabile, le GPU RTX Serie 30 e 40 più convenienti. Questa settimana ci sono promozioni imperdibili su Drako.it, in grado di assicurare la migliore esperienza di gioco grazie alle tecnologie all’avanguardia che NVIDIA mette a disposizione con le sue GPU.

Il ray tracing immersivo, combinato a un aumento delle prestazioni garantito dal Deep Learning Super Sampling e a NVIDIA Reflex che riduce drasticamente la latenza di sistema fornendo migliore reattività durante il gameplay, diventeranno i vostri assi nella manica per immergersi nelle sfide sui più importanti titoli.

Le promozioni della settimana | GeForce Week

Di seguito alcune delle offerte GPU RTX Serie 30 su Drako:

Di seguito alcune delle offerte GPU RTX Serie 40 su Drako:

MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio – al prezzo promo di €1,549

Asus GeForce RTX 4070 Ti ROG Strix 12G – al prezzo promo di €1,149

