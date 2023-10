G.SKILL: annunciato il kit DDR5-8400 Intel Core di 14a generazione e chipset Z790

G.SKILL ha recentemente annunciato il suo nuovissimo kit DDR5-8400 per i processori desktop Intel Core di 14a generazione e la piattaforma chipset Z790

G.SKILL International Enterprise Co., Ltd. è il marchio leader mondiale nella produzione di memorie per overclock e componenti per PC. L’azienda è lieta di annunciare il lancio di un nuovo kit di memoria Trident Z5 RGB DDR5; con specifiche DDR5-8400 CL40-52-52-134 da 48GB (2x24GB). Destinato all’ultima piattaforma di processori desktop Intel Core di 14a generazione e chipset Intel Z790.

Velocità di memoria estrema con DDR5-8400 CL40 di G.SKILL

Sviluppata sull’ultima piattaforma di processori desktop Intel Core di 14a generazione e chipset Intel Z790, G.SKILL annuncia una nuova specifica di memoria DDR5; la DDR5-8400 CL40-52-52-134 con capacità del kit di 48 GB (2×24 GB). Questo kit di memoria a velocità estrema è stato convalidato su:

processore desktop Intel Core i9-14900K,

e su scheda madre ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore.

Dimostrando incredibili velocità di larghezza di banda della memoria con 128,88GB/s in lettura, 127,03GB/s in scrittura; inoltre 123,83GB/s in copia nel benchmark di larghezza di banda della memoria AIDA64.

Uno sguardo al futuro – DDR5-8600

Esplorando i limiti estremi del potenziale di overclocking della memoria sulla piattaforma più recente, G.SKILL presenta anche un kit di memoria DDR5 2x24GB a DDR5-8600 CL40-54-54-136. In esecuzione su un processore desktop Intel Core i9-14900K e una scheda madre ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore, questo kit di memoria raggiunge:

130,66GB/s in lettura,

130,24GB/s in scrittura

e 126,31GB/s in copia nel test di larghezza di banda della memoria AIDA64.

Il nuovo kit di memoria DDR5-8400 è dotato del profilo di overclock Intel XMP 3.0; ciò consente agli utenti di overcloccare facilmente il kit di memoria semplicemente abilitando il profilo di overclock XMP nel BIOS con una scheda madre e un processore compatibili. Questa specifica memoria estrema si unirà alla famiglia G.SKILL Trident Z5 RGB e sarà disponibile presso i partner di distribuzione autorizzati G.SKILL entro la fine di ottobre.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova DDR5-8400 CL40 di G.SKILL ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).