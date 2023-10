LG: ritorno in TV con uno spot dedicato ai frigoriferi InstaView

E voi? Cosa ne pensate del ritorno in TV di LG con uno spot dedicato ai frigoriferi InstaView ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Lo spot televisivo, della durata di 15 secondi, sarà trasmesso fino al 4 novembre su importanti reti televisive nazionali come Rai, Mediaset, CairoRCS, Sky e Discovery . Con una presenza significativa durante il Prime Time. Lo spot adotta un tono ironico e fresco, in linea con la nuova identità di marca annunciata all’inizio di quest’anno. La campagna è parte di un progetto di comunicazione più ampio, che prevede ulteriori iniziative volte a promuovere i prodotti LG.

La campagna si basa sul concetto “LG InstaView: il frigorifero progettato per essere guardato dentro”, facendo leva sulla caratteristica distintiva della tecnologia InstaView . Questa innovazione consente agli utenti di guardare all’interno del frigorifero con due semplici tocchi sul pannello in vetro oscurato; evitando di aprire la porta e prevenendo così la dispersione di aria fredda, che può compromettere la freschezza degli alimenti.

LG ritorna in TV con uno spot dedicato ai frigoriferi InstaView. Infatti ha preso il via questa settimana la nuova campagna televisiva di LG Electronics dedicata al mondo dei frigoriferi Side by Side LG InstaView

