Acer presenta i nuovi laptop Chromebook Plus

Acer ha annunciato il lancio dei nuovi laptop Chromebook Plus, che comprende il Chromebook Plus 515 e il Chromebook Plus 514, entrambi progettati per offrire funzionalità avanzate e un design elegante

Acer ha introdotto due nuovi modelli di portatili, noti come Acer Chromebook Plus, che presentano una serie di nuove funzionalità avanzate. Questi nuovi dispositivi sono dotati di un insieme di aggiornamenti, compresi processori potenti, display ad alta risoluzione e fotocamere migliorate, che migliorano l’esperienza per gli utenti. Inoltre, queste funzionalità includono servizi basati sull’intelligenza artificiale offerti da Google e Adobe; oltre a una velocità, memoria e spazio di archiviazione raddoppiati rispetto ai Chromebook più popolari attualmente disponibili sul mercato.

L’Acer Chromebook Plus 515 dispone di un ampio display Full HD da 15,6 pollici (1920×1080) e di potenti processori Intel Core di 13a e 12a generazione con tecnologia ibrida. Questi consentono prestazioni ottimizzate e maggiore efficienza per attività di produttività, creatività e gestione di carichi di lavoro multimediali.

D’altra parte, l’Acer Chromebook Plus 514 è dotato di un processore AMD Ryzen 5 7520-C che garantisce prestazioni eccezionali, il tutto racchiuso in un design compatto. Questo modello vanta anche un luminoso display WUXGA da 14 pollici (1920×1200), progettato per migliorare la produttività durante gli spostamenti.

Dettagli sui nuovi Acer Chromebook Plus

Entrambi i nuovi modelli si contraddistinguono per il loro design elegante e di alta qualità, e rispettano gli standard di resistenza MIL-STD 810H. Offrono una serie di funzionalità, tra cui una webcam ad alta definizione da 1080p con riduzione del rumore temporale, un display IPS ad alta risoluzione e strumenti integrati basati sull’intelligenza artificiale. Il tutto finalizzato a migliorare l’esperienza complessiva degli utenti e a garantire la massima qualità durante le videoconferenze.

Il Chromebook Plus 515 è dotato di ampi display Full HD da 15,6 pollici e potenti processori Intel Core di 13a e 12a generazione. Questi consentono un’efficienza superiore e prestazioni ottimizzate per la produttività, la creatività e i carichi di lavoro multimediali. Al contrario, il Chromebook Plus 514 presenta un processore AMD Ryzen 5 7520-C ad alte prestazioni in un design compatto, con un luminoso display WUXGA da 14 pollici.

James Lin, General Manager, Notebooks presso Acer Inc., ha sottolineato che la creatività, la produttività e la connettività sono i tratti distintivi dello stile di vita dinamico dei clienti; i nuovi laptop Acer Chromebook Plus sono progettati per soddisfare queste esigenze.

Funzionalità avanzate

Entrambi i laptop offrono funzionalità avanzate per massimizzare la produttività e la creatività; consentendo agli utenti di utilizzare applicazioni come Adobe Photoshop e Adobe Express per semplificare l’editing di foto e la creazione di grafica complessa. Inoltre, entrambi i modelli offrono una memoria e uno spazio di archiviazione ampi, garantendo un’elevata produttività. Con una serie di porte per la ricarica, il trasferimento dati e l’estensione del display, entrambi i laptop offrono connettività affidabile.

Per quanto riguarda i prezzi e la disponibilità, il Chromebook Plus 515 è disponibile in Italia da ottobre a partire da 499,00 €, mentre il Chromebook Plus 514 è disponibile a partire da 479,00 €. Tuttavia, si consiglia di verificare le specifiche esatte, i prezzi e la disponibilità presso l’ufficio Acer locale o visitando il sito web ufficiale di Acer.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi Acer Chromebook Plus ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).