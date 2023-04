G.SKILL: annunciati nuovi kit di moduli da 24GB e 48GB fino a DDR5-8200

L‘azienda G.SKILL International Enterprise ha annunciato nelle ultime ore i suoi nuovi kit di moduli da 24 GB e 48 GB fino a DDR5-8200

G.SKILL International Enterprise Co., Ltd. (qui per maggiori informazioni sull’azienda) è un marchio leader mondiale nella produzione di memorie e componenti per PC ad alte prestazioni. Fondata nel 1989, G.SKILL è specializzata in memorie ad alte prestazioni e fornisce componenti e periferiche per PC progettati per giocatori, professionisti, overclocker e appassionati di tutto il mondo. Combinando innovazione tecnica e qualità solida grazie al nostro laboratorio interno di test delle memorie e al talentuoso team di ricerca e sviluppo, G.SKILL continua a creare memorie overclock ultraperformanti per ogni generazione di piattaforma. Quest’oggi ha annunciato il rilascio di ulteriori kit di memoria DDR5 overcloccati ad alte prestazioni, basati su moduli con capacità di 24GB e 48GB. Tra cui un kit incredibilmente veloce DDR5-8200 CL40-52-52 con specifiche da 48GB (24GBx2) e un kit con capacità di 96GB (48GBx2) con DDR5-6800 CL34-46-46.

Dettagli sui nuovi kit di moduli da 24GB e 48GB fino a DDR5-8200 di G.SKILL

Continuando a esplorare i limiti della velocità delle memorie DDR5, G.SKILL ha raggiunto un’incredibile DDR5-8200 CL40-52-52 con i nuovi moduli da 24GB. Guardate lo screenshot qui sotto per vedere questo kit di memoria testato sulla scheda madre ASUS ROG Maximus Z790 Apex e sul processore Intel Core i9-13900K.

Con una capacità del modulo superiore di 48 GB, G.SKILL ha raggiunto anche la capacità del kit DDR5-6800 CL34-46-46 a 96 GB (48GBx2). Fate riferimento allo screenshot qui sotto per vedere questo kit ad alta velocità e capacità testato sulla scheda madre ASUS ROG Maximus Z790 Hero e sul processore Intel Core i9-13900K.

Supporto Intel XMP 3.0

Questi nuovi kit di memoria basati su moduli da 24 GB e 48 GB supportano il più recente profilo di overclocking della memoria Intel XMP 3.0. Così da consentire un facile overclocking della memoria tramite il BIOS della scheda madre.

E voi ? Cosa ne pensate di questi nuovi kit di moduli da 24GB e 48GB fino a DDR5-8200 di G.SKILL ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).