be quiet!: nuova colorazione per le Light Wings White

Ventole ARGB Light Wings White di be quiet!: nuova opzione di colore per le pluripremiate ventole ARGB. Ventole eleganti, potenti e versatili ora disponibili anche in bianco

be quiet!, il produttore tedesco di componenti per PC di alta qualità, amplia la propria gamma di ventole con Light Wings White. Basata sulla pluripremiata serie di ventole Light Wings, Light Wings White offre una nuova opzione di colore bianco per gli utenti che desiderano realizzare sistemi orientati al colore. Tutte le ventole Light Wings White offrono un funzionamento ad alte prestazioni e a basso rumore. Con l’illuminazione ARGB e dotate di un anello LED all’ingresso della ventola e di un altro anello LED stretto all’uscita. Sono disponibili in quattro diverse versioni triple-pack: 120 mm, 120 mm ad alta velocità, 140 mm e 140 mm ad alta velocità.

Dettagli sulle nuove ventole ARGB Light Wings White di be quiet!

I costruttori di sistemi che desiderano creare costruzioni completamente bianche hanno una nuova opzione elegante con Light Wings White: la ventola, la guaina del cavo e il connettore sono completamente realizzati in bianco, con un sottile logo nero su grigio che si abbina alla combinazione di colori. Come le loro controparti nere, gli anelli luminosi di Light Wing White sono dotati di fino a 20 LED indirizzabili individualmente e di un diffusore che diffonde la luce in entrambe le direzioni. Il risultato è un’illuminazione straordinariamente uniforme ed effetti luminosi di grande effetto. Light Wing White è disponibile esclusivamente in confezioni triple, che includono un hub ARGB bianco per consentire la sincronizzazione di un massimo di sei componenti ARGB in totale. Le ventole possono anche essere collegate alle schede madri con header ARGB da 5 V.

Silenziosità e prestazioni

Le ventole Light Wings White sono disponibili in quattro versioni. I modelli PWM, dotati di sette pale e di una velocità di rotazione fino a 1.700 giri/min (120 mm) o 1.500 giri/min (140 mm), sono ideali come ventole per case grazie al loro basso livello di rumore operativo. I modelli ad alta velocità PWM con nove pale e velocità di rotazione fino a 2.500 giri/min (120 mm) o 2.200 giri/min (140 mm) sono ottimizzati per l’uso su radiatori o dissipatori di calore. Il telaio spesso e la girante adattata consentono di ottenere pale della ventola più corte con angoli ottimizzati per un equilibrio tra volume e prestazioni per entrambi i modelli. Il robusto cuscinetto di alta qualità garantisce un funzionamento duraturo e senza problemi con una durata di 60.000 ore di funzionamento. Tutte le ventole Light Wings White sono dotate di un connettore PWM.

Prezzi e disponibilità delle ventole ARGB Light Wings White di be quiet!

Le confezioni triple di Light Wings White sono disponibili nei negozi dall’11 Aprile ai seguenti prezzi di vendita consigliati:

Light Wings White 120mm PWM Triple-Pack : €69,90/ $79,90 / £59,99

: €69,90/ $79,90 / £59,99 Pacchetto triplo Light Wings White 120 mm PWM ad alta velocità: € 69,90/ $ 79,90 / £ 59,99

ad alta velocità: € 69,90/ $ 79,90 / £ 59,99 Il pacchetto triplo Light Wings White 140 mm PWM : € 72,90/ $ 84,90 / £ 65,99

: € 72,90/ $ 84,90 / £ 65,99 Pacchetto triplo Light Wings Bianco 140 mm PWM ad alta velocità: € 72,90/ $ 84,90 / £ 65,99

E voi ? Cosa ne pensate di queste nuove ventole ARGB Light Wings White di be quiet! ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).