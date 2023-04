Recensione Fleishman a pezzi: una serie bellissima e silenziosa

Fleishman a pezzi è una serie TV presente sulla piattaforma Disney Plus, adattamento del romanzo best-seller di Taffy Brodesser-Akner ed è una serie TV bellissima: scoprite il motivo nella nostra recensione

TITOLO ORIGINALE: Fleishman is in trouble. GENERE: Drammatico NAZIONE: Stati Uniti d’America. IDEATORE: Taffy Brodesser-Akner. CAST: Jesse Eisenberg, Lizzy Caplan, Claire Danes, Josh Radnor, Meara Mahoney-Gross, Maxim Swinton, Adam Brody. DURATA: 50 minuti. DISTRIBUTORE: Disney Plus. PRODUTTORE: ABC Signature USCITA: 22/02/2023.

Fleishman a pezzi è una serie TV recente presente da febbraio 2023 sulla piattaforma Disney Plus e tratta dall’omonimo romanzo best-seller di Taffy Brodesser-Akner. Una mini serie auto conclusiva che si compone di 8 episodi con un cast stellare, composto da Jesse Eisenberg, Lizzy Caplan, Claire Danes, Adam Brody e Josh Radnor. Fin dal primo episodio, guardando questa serie una domanda sorge spontanea: come mai nessuno ne parla? Fleishman a pezzi è una bellissima serie TV, con un cast di navigati interpreti del cinema e del piccolo schermo che contribuiscono a renderla un prodotto dalla qualità altissima. Leggete la nostra recensione per scoprirne il motivo.

Trailer e trama | Recensione Fleishman a pezzi

Toby è un dottore di quarantun anni, divorziato che si tuffa nel nuovo e coraggioso mondo degli incontri tramite app, ma, proprio all’inizio della sua prima estate da single, la sua ex moglie scompare, lasciandolo con Hannah, 11 anni, e Solly, 9 anni, senza sapere dove sia. Da qui iniziano a scomporsi una serie di storie, ovvero il mistero di dove sia finita Rachel e la nuova ritrovata amicizia con i suoi amici del college, Libby e Seth.

Una sceneggiatura che non ha difetti | Recensione Fleishman a pezzi

La trama è interessante, ma la sceneggiatura è impeccabile: Fleishman a pezzi è tratto dall’omonimo romanzo e best-seller con un riadattamento curato dalla stessa autrice e si vede fin dal primo episodio. La serie TV ha una sceneggiatura che ricorda la narrazione dei libri, perchè è precisa, dettagliata, avvolgente di ogni dettaglio. La struttura è così solida e piena, perché gli elementi a cui prestare attenzione sono molti. Prima di tutto la trama è accattivante, un divorzio doloroso, la moglie che improvvisamente scompare, due amici che compaiono con il loro bagaglio emotivo e sentimentale alle spalle. Al centro di tutta questa narrazione ci sono i quarantenni di oggi, quelli che hanno già costruito una loro vita di lavoro e famiglia e sono costretti a dover rivedere tutto da capo. La serie TV diventa quindi lo specchio di una generazione ben precisa anche nella sua estrazione sociale, ma senza dimenticare tutti i suoi contenuti da raccontare che riguardano il lavoro, la famiglia, la vita privata.

I protagonisti fanno la differenza | Recensione Fleishman a pezzi

Siamo di fronte ad un prodotto seriale che ha investito nel suo cast, perché sì, la trama è forte, la sceneggiatura è magistrale, ma il cast è stellare. Troviamo Jess Eisenberg, che abbiamo visto al cinema in Now you see me 1 e 2 e Batman v Superman: Dawn of Justice e in molti altri film di successo, accanto a lui Claire Danes che non ha bisogno di presentazioni dopo essere stata per anni la regina dei Golden Globes grazie a Homeland. Un altro personaggio femminile che tiene insieme il tutto è Libby interpretata da Lizzi Caplan, protagonista della bella serie Masters of sex. Questi interpreti danno spessore ai loro personaggi, modulando i momenti di maggiore emotività a quelli di maggiore dramma, facendo in modo che lo spettatore senta tutto. Proprio per questo motivo Fleishman a pezzi non è una serie facile, perché è intensa e realistica e in grado di travolgere emotivamente per tutto quello che stanno vivendo i suoi personaggi.

Il potere della mini serie ben confezionata | Recensione Fleisman a pezzi

Si può dire che questo è il superpotere della mini serie ben confezionata: ovvero, in un mondo in cui tutte le serie hanno una seconda stagione o numerosi reboot e revival, siamo di fronte ad un prodotto che è tratto da un libro e così finisce. Otto episodi lunghi, una storia che viene attraversata interamente e che si conclude senza grossi colpi di scena nel mezzo e che lascia la sensazione di pienezza e soddisfazione oltre che ovviamente amaro in bocca. Ma l’amaro è dovuto al suo realismo che non lascia sconti e che vuole raccontare una generazione, che proprio come Fleishman è a pezzi.

Prendetevi del tempo e liberate la mente

Proprio per questi motivi, Fleishman a pezzi è una serie che si deve guardare prendendosi del tempo, perché è grande, da assimilare e da digerire, ma che non delude. Un prodotto che è curato, nel suo ritmo che non cala mai, nella sua regia che come una lente di ingrandimento entra nei personaggi e li segue, nelle stanze di casa, al lavoro, in ogni angolazione, giocando con le riprese mobili. Non può mancare ovviamente una grande colonna sonora, che si inserisce nella drammatica delicatezza degli episodi e che in qualche passaggio prende il sopravvento e diventa protagonista quando i personaggi sono nel loro maggiore picco di emotività. La domanda che ci siamo posti all’inizio, legata al perché non si parla abbastanza della qualità di questa serie, permane, ma è anche dovuta alla sua compessità. Fleishman a pezzi è una serie che senza colpi di scena scava nel profondo dell’essere umano, con la semplicità di raccontarne uno spaccato di vita, in cui forse non è facile trovarsi: al centro ci sono molti temi, ma visti dal punto di vista di quarantenni che hanno un lavoro stabile e una famiglia. Il racconto complessivo è comunque universale, grazie ai suoi temi trattati, l’amore che finisce, la depressione, sicuramente sono quelli che spiccano. Non manca, un finale che sorprende nella sua semplicità.

E voi avete visto Fleishman a pezzi? Fateci sapere se anche voi lo avete apprezzato e continuate a seguire tuttotek.it per altre recensioni di film e serie TV.

7.5 Finalmente una mini serie creata ad arte Punti a favore Sceneggiatura solida

Sceneggiatura solida Cast stellare e personaggi di spessore

Cast stellare e personaggi di spessore Viaggio psicologico molto profondo Punti a sfavore Mostra uno spaccato generazionale troppo preciso

