Anche se atteso per Natale, il film d’animazione Disney Wish inizia già a regalarci alcune anticipazioni, tra queste un nuovo teaser trailer

Difficile accettarlo, ma abbiamo ormai superato la metà di agosto. Possiamo cercare di consolarci pensando che, con l’arrivo di settembre, saranno tante le novità che ci attendono in campo cinematografico, anche se dovremo aspettare qualche altro mese prima di poter assistere a Wish, nuovo lungometraggio animato Disney. Anche se il periodo natalizio sembra ancora lontano, è stato appena pubblicato un nuovo teaser trailer, dedicato proprio a questa nuova uscita. Vale la pena dare un’occhiata.

La trama | Wish: un nuovo teaser trailer dedicato al film di Natale Disney

La nuova pellicola è diretta da Chris Buck, celebre per aver fatto parte del team di creazione di Frozen – Il Regno di Ghiaccio (2013) e Tarzan (1999) e da Fawn Veerasunthorn, che ha recentemente lavorato anche a Raya e l’ultimo drago (2021). In questo nuovo progetto, la Disney ci trasporta in un mondo totalmente nuovo, Rosas, in terra iberica, dove faremo la conoscenza della giovane sognatrice Asha. La ragazza esprime un desiderio così potente da essere accolto da una sfera cosmica di grande energia, chiamata Star. Insieme le due dovranno vedersela con Re Magnifico, il sovrano di Rosas.

Nella versione originale, sappiamo già che la protagonista avrà la voce di Ariana DeBose mentre il suo antagonista, Re Magnifico, quella di Chris Pine, ad Alan Tudyk spetterà invece il compito di donare la propria voce a Valentino, il migliore amico della protagonista. Wish è prodotto da Peter Del Vecho e co-prodotto da Juan Pablo Reyes. Jennifer Lee si occuperà invece della produzione esecutiva e della sceneggiatura, assieme a Allison Moore.

Le nuove anticipazioni

Grazie alla condivisione del nuovo teaser, abbiamo l’opportunità di scoprire qualcosa in più sul magico mondo in cui verremo trasportati e sui personaggi che la ospitano. Facciamo infatti la conoscenza di Magnifico, il sovrano del Regno di Rosas, in grado di esaudire i desideri dei suoi sudditi che, da un primo sguardo, sembrano davvero amare il loro re. Attraverso questi pochi secondi vedremo anche Asha, la ragazza protagonista, in compagnia dei suoi piccoli amici, la capretta Valentino e la sfera Star.

Non ci resta che attendere altre clip come questa, per cercare di estrapolare qualche altra, nuova e succulenta informazione su questo prossimo film Disney, che speriamo possa arricchire di magia il Natale di grandi e piccini. Nell’attesa noi di tuttoteK vi salutiamo, nella speranza di avere presto altre notizie a riguardo, per voi!

