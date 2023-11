G.SKILL: annunciata la serie Zeta R5 Neo Overclocked DDR5 R-DIMM

G.SKILL ha annunciato la sua nuova serie Zeta R5 Neo Overclocked DDR5 R-DIMM per AMD Ryzen Threadripper serie 7000

G.SKILL International Enterprise Co., Ltd. è il marchio leader mondiale nella produzione di memorie per overclock e componenti per PC. Quest’oggi è lieta di annunciare i kit di memoria R-DIMM DDR5 overcloccati della serie Zeta R5 Neo. Creati per i più recenti processori AMD Ryzen Threadripper serie 7000 e AMD Ryzen Threadripper Pro serie 7000 WX con schede madri con chipset AMD TRX50.

Questa è la prima piattaforma R-DIMM di AMD che supporta ufficialmente l’overclocking della memoria. Pertanto Zeta R5 Neo dispone di profili di overclocking della memoria AMD EXPO per un facile overclocking della memoria. Realizzata con circuiti integrati controllati a mano e disponibile al momento del lancio in kit DDR5-6400 CL32 da 16GBx4 e 32GBx4. La serie Zeta R5 Neo è la soluzione di memoria R-DIMM ideale per realizzare una workstation AMD dalle prestazioni overclockate.

Dettagli sulla nuova serie Zeta R5 Neo Overclocked DDR5 R-DIMM di G.Skill

Il primo step è stato il lancio della piattaforma workstation AMD TRX50, che supporta l’overclocking delle memorie DDR5 R-DIMM, Così G.SKILL ha introdotto il supporto del profilo di overclocking AMD EXPO nella sua linea di memorie R-DIMM della serie Zeta R5 Neo. Disponibile in configurazioni quad-channel con specifiche DDR5-6400 CL32-39-39-102 da 64GB (16GBx4) e 128GB (32GBx4).

I kit di memoria DDR5 R-DIMM ad alte prestazioni della serie Zeta R5 Neo di G.SKILL supportano l’ultimo profilo di overclocking della memoria AMD EXPO. In questo modo riescono a facilitare overclocking della memoria tramite il BIOS della scheda madre. Questi kit di memoria saranno distribuiti ai partner G.SKILL di tutto il mondo a partire da novembre 2023.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova serie Zeta R5 Neo Overclocked DDR5 R-DIMM di G.Skill? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).