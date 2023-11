Dragon’s Dogma 2: svelati i requisiti PC

Dopo l’ultimo showcase Capcom ha aggiornato la pagina Steam ufficiale di Dragon’s Dogma 2, svelando i requisiti minimi e consigliati per PC

Ieri si è tenuto il Dragon’s Dogma Showcase, un evento dedicato interamente al sequel del tanto amato GDR open world di Capcom. Durante la presentazione è stata finalmente annunciata la data d’uscita ufficiale del gioco, ma non solo. Al termine dello showcase infatti Capcom ha anche aggiornato la pagina Steam di Dragon’s Dogma 2, rivelando così i requisiti minimi e consigliati per PC.

I requisiti PC di Dragon’s Dogma 2 non sembrano troppo proibitivi

Se volete giocare il nuovo Dragon’s Dogma su PC, allora di sicuro sarete felici di sapere che non avrete bisogno di un hardware fuori di testa per farlo. I requisiti minimi infatti sono davvero permissivi e anche quelli consigliati non sembrano essere troppo elevati. Se siete interessati a dare un’occhiata, qui di seguito potrete trovare i requisiti di sistema di Dragon’s Dogma 2:

Requisiti Minimi Windows 10/11 a 64bit CPU Intel Core i5 10600 / AMD Ryzen 5 3600 16GB di RAM Scheda video NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5500 XT con 8GB di VRAM

Requisiti Consigliati Windows 10/11 a 64bit CPU Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 5 3600X 16GB di RAM Scheda Video NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6700



Capcom ha specificato che questi requisiti minimi e consigliati permetteranno agli utenti di giocare rispettivamente in 1080p a 30FPS e 2160p a 30FPS. La compagnia inoltre ha svelato anche che il gioco supporterà il Ray Tracing, ma per godere di questa feature sarà necessario avere almeno una scheda video NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti oppure una AMD Radeon RX 6800.

Dragon's Dogma 2 sarà disponibile dal 22 marzo per PC, PS5 e Xbox Series X | S.