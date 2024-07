Ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024: dove vedere le gare

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 la ginnastica ritmica riuscirà ad incantare il pubblico con le sue gare sempre più avvincenti. Scopriamo insieme dove e quando vedere le gare di questa disciplina sportiva

La ginnastica ritmica si preannuncia come uno degli eventi più spettacolari delle Olimpiadi di Parigi 2024. Le competizioni si terranno dall’8 al 10 agosto alla Porte de la Chapelle Arena di Parigi. Gli appassionati di questo sport potranno seguire le gare in diretta grazie a diverse opzioni di trasmissione. La Rai offrirà una copertura completa sui suoi canali principali e in streaming su Rai Play. Anche Eurosport e Discovery+ trasmetteranno le competizioni, garantendo una copertura esaustiva per gli abbonati. Per chi desidera vivere l’esperienza olimpica in prima persona, i biglietti sono disponibili sul sito ufficiale delle Olimpiadi. Inoltre, l’Olympic Membership offre live streaming delle qualificazioni, aggiornamenti personalizzati e serie originali, permettendo agli spettatori di immergersi completamente nell’evento.

Olimpiadi di Parigi 2024: ecco la squadra di ginnastica ritmica italiana

L’Italia sarà rappresentata dalle “Farfalle”, la squadra nazionale di questa disciplina sportiva, capitanata da Alessia Maurelli. Dopo il bronzo conquistato a Tokyo 2020, le Farfalle puntano a migliorare il loro risultato a Parigi. La squadra include atlete di talento come Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris.

Un’altra stella da tenere d’occhio è Sofia Raffaeli, campionessa mondiale all-around individuale, che ha ottenuto risultati straordinari ai Campionati del Mondo di Sofia 2022, portando l’Italia sul tetto del mondo nella ginnastica ritmica individuale. Con quattro ori e un bronzo, Raffaeli è pronta a brillare anche a Parigi. Le Olimpiadi di Parigi 2024 promettono di essere un evento indimenticabile per gli appassionati di ginnastica ritmica, con atlete di tutto il mondo pronte a esibirsi in coreografie mozzafiato.

