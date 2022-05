EK Vector2: annunciato il lancio nel mercato

Novità dalla EK. Pronti per il lancio di Vector2 per MSI RTX 3090 Ti Gaming X Trio e Suprim X. Nuove soluzioni per sistemi di raffreddamento per i computer.

Annunciato EK Vector2, l’ultima novità dalla EK, il principale fornitore di soluzioni di raffreddamento per computer. EK sta introducendo i nuovi waterblock Vector2, questa volta per le GPU MSI TRIO e SUPRIM GeForce RTX 3090 Ti. Questa serie di prodotti contiene un waterblock GPU dedicato con una piastra posteriore in alluminio inclusa e una piastra posteriore nichelata alternativa. EK-Quantum Vector2 Trio RTX 3090 Ti D-RGB è una soluzione di raffreddamento a liquido completa che include un nuovo waterblock Vector2, una piastra posteriore in alluminio anodizzato nero e un meccanismo di montaggio.

Dettagli | EK Vector2 per MSI RTX 3090 Ti Gaming X Trio e Suprim X

EK Vector2 possiede un design composto da linee rette minimaliste che dominano il suo nuovo look dei waterblock di ultima generazione. Il motore di raffreddamento Vector di terza generazione combina la piastra del getto con un inserto in Plexi lavorato in 3D per migliorare la distribuzione del flusso e le prestazioni termiche. Questo nuovo motore di raffreddamento è ancora basato su un design del motore di raffreddamento Open Split-Flow, che si è rivelato una soluzione superiore per i blocchi d’acqua della GPU.

È caratterizzato da una bassa limitazione del flusso idraulico, il che significa che può essere utilizzato con pompe dell’acqua più deboli o pompe che funzionano a basse velocità e ottenere comunque prestazioni elevate. È stata prestata grande attenzione per ottenere un dominio di flusso simmetrico utilizzando un ponte interno ai componenti secondari. Ciò è stato fatto per garantire il raffreddamento dei componenti secondari senza sacrificare la distribuzione del flusso sul core della GPU.

A presto con altre novità dal mondo della tecnologia (e non solo!). Se vi va, lasciate un commento e continuate a seguire tuttoteK per rimanere sempre aggiornati.