Huawei Band 7: il nuovo smartband disponibile

Huawei presenta ufficialmente il nuovo Band 7, la smart band più piccola mai progettata. Scopriamo insieme le sue funzionalità

Huawei Consumer Business Group annuncia HUAWEI Band 7, ad oggi la smart band Huawei più sottile, dotata di un ampio display e di funzioni complete di monitoraggio della salute. Grazie allo spessore di soli 9.99mm e il peso di 16g (cinturino escluso), chi lo indossa per dormire, quando è al lavoro o durante gli allenamenti lo percepisce a malapena. Compagno sempre fidato, è progettato per un monitoraggio 24/7 che migliora il proprio benessere e per aiutare gli utenti a scoprire nuovi modi per vivere uno stile di vita sano e attivo.

Huawei Band 7: display FullView da 1.47 pollici con cornici ultrasottili, per un’esperienza d’uso di qualità

La nuova generazione di HUAWEI Band 7 è anche bella da vedere. È dotata di un display a colori AMOLED con un rapporto screen-to-body di 64.88% e una risoluzione di 194 x 368 che, insieme al design UI migliorato, colpisce a prima vista.

HUAWEI Band 7 è caratterizzata da una lunetta ultrasottile per una visualizzazione ampia, un display in vetro curvo di alta qualità 2.5D e un rapporto screen-to-body di 64.88% che rende lo schermo più completo, portando l’esperienza visiva ad alta definizione.

Grazie alla struttura compatta e all’uso del polimero rinforzato con fibra di vetro, HUAWEI Band 7 è il fitness tracker FullView più sottile di Huawei con uno spessore di soli 9.99mm. Il design leggero dalle linee curve che si adattano perfettamente al polso e il peso di soli 16g (senza cinturino), offrono agli utenti un’esperienza di utilizzo senza precedenti.

HUAWEI Band 7 è disponibile nelle colorazioni Graphite Black, Nebula Pink, Wilderness Green e Flame Red pensate per soddisfare lo stile di chi indossa il device. Il colore si abbina perfettamente al corpo dell’orologio in polimero rinforzato con fibra di vetro e al delicato rivestimento in texture metallica perfetto per outfit giovanile.

Salvaguardare il proprio benessere con un monitoraggio completo e una gestione attiva

Uno dei fattori principali a cui Huawei dedica attenzione è il monitoraggio del proprio benessere, aspetto fondamentale delle smart band. HUAWEI Band 7 include un monitoraggio professionale e funzionalità per aiutare gli utenti a sviluppare abitudini di vita sane.

Supporta un sistema di funzioni ricco e completa, per misurare sonno, livello di saturazione di ossigeno del sangue, stress, ciclo mestruale e controllo della salute del cuore. Per il monitoraggio del sonno, supporta la tecnologia di tracciamento del sonno HUAWEI TruSleepTM, che può verificare la qualità del sonno senza disturbare il riposo dell’utente e identificarne sei tipologie di problematiche come difficoltà ad addormentarsi, sonno leggero, risveglio nel cuore della notte o troppo presto, disturbi per sogni movimentati e ciclo del sonno irregolare.

HUAWEI Band 7 è dotato di HUAWEI TruRelaxTM, un algoritmo di rilevamento quotidiano per monitorare il livello di stress. Quando quest’ultimo è troppo alto, ricorda di fare esercizi di respirazione per rilassarsi. Inoltre monitora il livello di saturazione dell’ossigeno durante il giorno, consentendo di impostare alert automatici sul basso livello di ossigeno nel sangue con un monitoraggio intelligente del livello di saturazione h24.

HUAWEI Band 7 include l’aggiornamento di HUAWEI TruSeen 4.0, la tecnologia che traccia il battito cardiaco in modo continuo, veloce e accurato.

Oltre a funzioni di monitoraggio e analisi, HUAWEI Band 7 dispone di Healthy Living Shamrock che permette una gestione personalizzata del proprio benessere impostando vari obiettivi giornalieri. Una volta completati gli obiettivi, i petali fioriranno per incoraggiare gli utenti a sviluppare abitudini sane.

Huawei Band 7: sistema di fitness professionale e scientifico sempre aggiornato

L’analisi e la supervisione dei risultati dell’allenamento sono altre due funzioni principali delle smart band. HUAWEI Band 7 è dotato dell’algoritmo TruSport esclusivo di Huawei che misura ogni indice di allenamento dei runner da un punto di vista scientifico e quantitativo.

Il nuovo Running Ability Index (RAI) può essere usato per misurare il livello di resistenza di un runner e l’efficienza tecnica della corsa. Il sistema può calcolare le prestazioni di corsa sulla base della frequenza cardiaca storica, del ritmo e di altri dati multidimensionali, e misurare il RAI per classificare il livello di abilità, permettendo così agli utenti di visualizzare i propri progressi.

Inoltre presenta una funzione di monitoraggio dell’allenamento aggiornata, con un totale di 96 modalità di allenamento che includono corsa, ciclismo, nuoto, salto della corda e pattinaggio a rotelle. Non importa di quale sport tu sia appassionato, HUAWEI Band 7 è pronto per vivere ogni sfida con te.

Un’esperienza più smart con una batteria che dura fino a 14 giorni

La caratteristica più importante dei dispositivi wearable è la batteria. Dopo tutto, è difficile sperimentare le funzioni complete di un device senza una eccellente durata della batteria.

In uno scenario ideale, HUAWEI Band 7 offre una durata della batteria di 14 giorni, che assicura un uso continuo per tutto il giorno, monitorando i diversi indicatori corporei, anche quando si dorme.

Inoltre supporta la gestione della musica, lo scatto remoto, gli avvisi di notifica (SMS, email, app social), il meteo, la sveglia, il cronometro, il timer, la torcia elettrica, la funzione “trova il mio telefono“, l’assistente vocale, così come la risposta rapida per offrire un’esperienza più smart.

Cosa ne pensate del nuovo smartband di Huawei? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna notizia o recensione.