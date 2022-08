EK: lanciata la nuova EK-Quantum Delta2 TEC

L’azienda EK ha annunciato il lancio della sua nuova EK-Quantum Delta2 TEC per CPU LGA 1700 e Intel Core di 12a generazione

EK, il principale fornitore di soluzioni di raffreddamento per computer (clicca qui per avere maggiori informazioni sull’argomento), ha rilascia l’ultima generazione della sua soluzione TEC. Stiamo parlando della nuova EK-Quantum Delta2 TEC, un blocco d’acqua della CPU per il raffreddamento estremo. In collaborazione con Intel (qui per maggiori info), EK ha sviluppato un waterblock di nuova generazione per gli appassionati che cercano prestazioni di picco costanti. Ed ovviamente, il massimo overclocking dei processori desktop Intel Core di 12a generazione sbloccati.

Funzionamento della nuova EK-Quantum Delta2 TEC

Questo blocco d’acqua si basa sulla tecnologia Peltier (ThermoElectricCooler) e può trasportare calore utilizzando l’effetto Peltier. All’interno della piastra TEC, l’effetto Peltier produce una differenza di temperatura tra i due lati facendo fluire una corrente attraverso di essa. Ciò significa che la piastra fredda, che è a contatto con la CPU, può essere abbassata a temperature inferiori a quella ambiente mentre il circuito di raffreddamento a liquido raffredda il lato caldo del TEC.

Dettagli

EK-Quantum Delta2 TEC apporta ulteriori miglioramenti al design originale EK-Quantum Delta TEC. Invece di una piastra TEC originale, la nuova generazione ha quattro piastre TEC. Questi sono saldati sul fondo del waterblock che va sopra la CPU, migliorando il contatto e raffreddando il blocco ed eventualmente la CPU. Un altro miglioramento è che le piastre TEC non sono più realizzate in ossido di alluminio ma in nitruro di alluminio (AlN). Le piastre in ceramica al nitruro di alluminio (AlN) sono piastre termoelettriche all’avanguardia che migliorano notevolmente l’efficienza energetica, soprattutto a livelli di potenza più elevati.

Design

Il waterblock presenta il caratteristico design Quantum, presente anche sui prodotti Velocity 2, insieme all’unità controller. Il controller è ora un elemento separato, destinato a essere montato su una ventola da 120 mm vicina all’interno del case. In quanto tale, non compromette più l’aspetto visivo del waterblock, come avveniva con le precedenti generazioni di prodotti EK TEC. L’unità di controllo può ora collegare e controllare la pompa e le ventole del circuito utilizzato per raffreddare la piastra TEC. Rendendola in questo modo ancora più facile da usare.

Una vastità di miglioramenti

E non è qui che si fermano i miglioramenti. Ulteriori aggiornamenti sono stati apportati all’isolamento che impedisce la formazione di condensa, ora con un telaio in gomma densa ad alta precisione al posto della schiuma. Il waterblock utilizza viti di montaggio integrate già dotate di molle di ritenzione. Dispone inoltre di due sensori termici aggiuntivi, uno sul lato caldo e uno sul lato freddo dell’elemento Peltier. Questo per il monitoraggio e il controllo precisi delle piastre TEC. È alimentato esclusivamente dalla tecnologia Intel Cryo Cooling. Una combinazione unica di hardware, software e firmware progettata per aiutare a liberare prestazioni straordinarie per i giocatori e per coloro che cercano le frequenze di boost più elevate.

Unicità e massime prestazioni

Questo dispositivo di raffreddamento unico è realizzato per le massime prestazioni e frequenze durante carichi pesanti su un singolo core o carichi più leggeri su più core. Non è destinato a software di tortura e stress test che applicano un carico sintetico pesante su tutti i core, come Prime95. L’EK-Quantum Delta2 TEC è costruito utilizzando un motore di raffreddamento a flusso continuo di grande superficie appositamente progettato con la tecnologia di raffreddamento Intel Cryo. Quest’ultima unisce l’uniformità estetica e il funzionamento quasi silenzioso con i progressi tecnologici nelle soluzioni termiche. Il dispositivo di raffreddamento presenta un’applicazione eccezionale del raffreddamento della CPU con temperature sub-ambiente. Tutto ciò utilizzando la piastra del dispositivo di raffreddamento termoelettrico (TEC) mentre monitora e regola continuamente le temperature in modo dinamico. Ottenendo, in questo modo, un ambiente operativo ideale per prestazioni di gioco sostenute.

Temperature

I raffreddatori a liquido non sono in grado di raggiungere temperature inferiori alla temperatura ambiente, mentre EK-Quantum Delta2 TEC utilizza una tecnologia all’avanguardia. Raffredda attivamente la CPU a temperature sub-ambienti mentre estrae e dissipa il calore generato dalla piastra TEC attraverso il liquido tradizionale circuito di raffreddamento.

L’innovazione

EK-Quantum Delta2 TEC utilizza un approccio innovativo su due fronti per mitigare la condensa, un sottoprodotto che ha superato di gran lunga i precedenti tentativi di raffreddamento sub-ambiente. Il dispositivo di raffreddamento è dotato di un compatto rivestimento in gomma isolante integrato che isola tutte le superfici fredde esposte dalle condizioni ambientali all’interno del PC. Mentre la tecnologia Intel Cryo Cooling monitora continuamente il TEC e la temperatura ambiente per adattarsi a tali condizioni e prevenire la condensa generata dal processo di raffreddamento. Un sensore aggiuntivo è posizionato all’interno dell’unità di controllo per monitorare l’umidità all’interno del telaio ed evitare il punto di rugiada.

Disponibilità e prezzo

L’EK-Quantum Delta2 TEC è disponibile per il preordine tramite l’EK Online Store (NdR: negli Stati Uniti costa circa 540,00 dollari). La disponibilità di questo prodotto è prevista per metà Agosto 2022.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova EK-Quantum Delta2 TEC? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).