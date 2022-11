Quentin Tarantino preannuncia la regia di una serie TV nel 2023

Avete capito bene: Quentin Tarantino in un’intervista rilasciata durante la promozione del libro Cinema Speculation ha affermato di avere in progetto la direzione di una serie TV nel 2023

In attesa del suo decimo (e ultimo) film, il regista di Knoxville ha annunciato di aver finito di scrivere la sceneggiatura di una miniserie da otto episodi che avrebbe intenzione anche di dirigere. Una notizia che ha spiazzato tutti, soprattutto perché soltanto i produttori e l’agente del regista erano a conoscenza di questo nuovo lavoro.

Vuoterò il sacco in questo momento. Non dirò nulla di cosa si tratta o altro. Ma ho scritto uno show tv. Ho scritto otto episodi di una miniserie. Ho bisogno di darle una lucidata ma potrebbe essere ciò inizierò a creare l’anno prossimo.

Queste sono state le parole con cui Quentin Tarantino ha annunciato la direzione di una miniserie, di cui tuttavia si ignorano i dettagli.

Quentin Tarantino e la possibile direzione di una serie TV

Non ci sono infatti ulteriori informazioni, come ha ammesso anche Tarantino stesso nella dichiarazione, e presumibilmente nel 2023 verranno diffuse maggiori notizie su questo nuovo progetto a sorpresa del regista.

Il cineasta nel corso degli anni ha rilasciato diverse dichiarazioni sul futuro della sua carriera e nonostante molte supposizioni sul possibile ritiro dalle scene per dedicarsi alla scrittura, sembra non voler scendere dalla sedia della regia.

Nel corso dell’anno è peraltro uscito nelle librerie un’opera letteraria di Quentin Tarantino, Cinema Speculation, che il regista sta presentando in questi giorni. Speriamo in aggiornamenti su progetti futuri, che naturalmente non tarderemo a comunicarvi.

