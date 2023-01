Dell Concept Nyx: il controller innovativo presentato al CES 2023

Nuovo livello per il Concept Nyx di Dell che cambia radicalmente il concetto di controller ed il modo di giocare

Vi è mai capitato di voler vedere un film, mentre il vostro partner, figlio o coinquilino vorrebbero continuare a giocare a Fortnite? Ci siamo passati tutti. Il salotto, e in particolare lo spazio di fronte allo schermo, non solo riunisce le famiglie, ma ne diventa il “campo di battaglia”. Il team Dell (qui per maggiori info) dedicato all’Experience Innovation ha cambiato gli schemi dell’esperienza di gioco sui PC introducendo Concept Nyx. Consente un accesso più semplice alle librerie su più device e schermi, in modo che i giocatori possano spostare le loro sessioni di gioco tra i device di casa, senza alcun sforzo.

Nuovo controller Concept Nyx di Dell: l’idea

La tastiera e il mouse sono stati a lungo gli elementi principali dei giochi per PC, in particolare in quelli di strategia in tempo reale o MMO (massively multiplayer online). Successivamente sono arrivati i controller simili a quelli delle console: semplici e con un design “da divano”, ma che non erano perfetti in termini di controllo. Serviva un controller migliore, ripensato e progettato per le esigenze dei giocatori moderni. I primi progetti sono stati un po’ un azzardo: estremamente personalizzati, con tantissimi pulsanti, sensori e persino un design modulare che poteva essere smontato e personalizzato per ogni gioco. poi è sorta la domanda: Che cosa succederebbe se il controller riconoscesse il singolo utente, tanto da proiettarlo direttamente nel punto in cui ha lasciato il gioco? E se il controller si ottimizzasse automaticamente a seconda del tipo di gioco a cui si sta giocando? Da queste considerazioni, ha preso vita il game controller Concept Nyx.

Nuovo “concetto” di gioco

Si tratta di un concept, non di un prodotto. È un modo per testare le tecnologie e definire le future roadmap di esperienze. Dell è orgogliosa di quante feature siano riusciti ad aggiungere a questo prototipo. A prima vista potrebbe sembrare un controller come tanti, ma osservandolo si possono scoprire caratteristiche uniche, mai viste prima su un controller di gioco per PC. Impostazioni e contenuti personalizzati potrebbero essere davvero a portata di mano: un lettore di impronte digitali intelligente che in un istante fa entrare in Guild Wars 2, un pulsante che, puntando il controller, trasmette in streaming su qualsiasi dispositivo o schermo. Che altro? Usare la voce per connettersi. Per quanto riguarda il gioco immersivo, si sta sperimentando la percezione aptica e le levette a resistenza variabile autoregolabili che possono essere adattate alle preferenze del giocatore o a un gioco specifico. Quindi, che si stia guidando un carro armato o usando un arco per cacciare dei robot, le levette o gli X-trigger potrebbero restituire un feedback sensoriale.

Caratteristiche del nuovo Concept Nyx di Dell

Nel concept, sono stati integrati anche i “must” dei giochi per PC. Ovvero i pulsanti shift per le opzioni frontali, le innovative rotelle di scorrimento per facilitare la navigazione e la rotazione delle armi. Oltre a un touchpad intelligente per l’accesso immediato ai controlli personalizzabili; Immaginate di poter passare facilmente da un’arma, da una armatura o da una pozione all’altra con un rapido movimento verso il basso delle rotelle. Sappiamo bene che a volte è difficile ricordare i diversi comandi di gioco; per questo è stato abbinato il controller con dei comandi intelligenti completamente personalizzabili sullo schermo. Oltre alla possibilità di vedere in sovraimpressione la mappa dei pulsanti. Grazie a questa funzione, non sarà più necessario capire se il tasto X è stato assegnato agli scudi o alle granate.

Concept Nyx di Dell pone fine al “braccio di ferro” in famiglia

Dimentichiamo la lotta per l’utilizzo dello schermo della TV! La connessione Wi-Fi integrata direttamente a Concept Nyx permetterà di lavorare facilmente in multitasking e visualizzare app di messaggistica, e-mail, film o giochi su schermi divisi in modo intuitivo. Ma c’è di più: collegando una (o un paio) di cuffie wireless, il gamer di casa potrà giocare su una metà dello schermo! Mentre l’altra metà sarà utilizzata dagli altri membri della famiglia per guardare un film o, addirittura, per giocare a un altro gioco! per la soddisfazione di tutti! Migliorando e semplificando la dashboard di Concept Nyx, è adesso più semplice vedere a cosa stanno giocando gli amici e l’accesso ai giochi è più rapido. Sono state esplorate anche le possibilità di nuove esperienze condivise per avvicinare famiglie e amici, offrendo la flessibilità di giocare con e intorno ad altri nella stessa stanza. Ciò per spingere le famiglie a condividere l’esperienza di gioco. Sono stati quindi sviluppati alcuni strumenti e dashboard innovativi per i genitori che vogliono partecipare e interagire con i propri figli.

Tutto gioco e niente lavoro? Soluzioni AI per una vita ibrida

Avete mai avuto la sensazione di dover essere in due posti contemporaneamente? Son stati sperimentati nuovi modelli aiutando gli utenti a trovare più equilibrio: e se, oltre alle funzionalità di split screen, fosse possibile attivare un assistente di intelligenza artificiale (AI) che risponda al nostro posto quando qualcuno ci fa una domanda, e noi stiamo facendo altro? E se alle chiamate fosse possibile aggiungere anche le didascalie, per “sfogliarle” e avere maggiori informazioni quando si risponde? Non è forse il sogno di chi ama il multitasking? L’integrazione tra lavoro e gioco è qualcosa di reale quindi si lavorare su nuovi modi in cui l’intelligenza artificiale può aiutare a passare senza problemi da un’attività all’altra e da uno spazio all’altro. Qual è il prossimo passo di Concept Nyx? Il gioco è il punto di riferimento per le esperienze immersive e queste idee sono state la base per lo sviluppo dell’ecosistema intelligente di Concept Nyx, al di là del gioco. Dell vorrebbe poter allargare i confini delle esperienze di gioco intuitive e trovare qualcuna di queste idee in un futuro portfolio.

