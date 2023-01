Acer amplia la linea Aspire con desktop All-in-One e notebook

Acer ha da poco annunciato nuovi modelli di desktop All-in-One e, soprattutto nuovi notebook della linea Aspire al CES 2023

Acer ha annunciato oggi i modelli rinnovati dei suoi PC all-in-one e notebook Aspire, progettati per supportare le esigenze quotidiane di produttività e intrattenimento delle famiglie, aggiungendo un tocco di stile all’ambiente domestico. L’elegante PC all-in-one Acer Aspire S è disponibile nelle varianti da 27 e 32 pollici, dotati dei più recenti processori Intel Core di 13a generazione e di Windows 11, per offrire un’esperienza di elaborazione senza interruzioni. Per garantire efficienza e affidabilità agli utenti multi-tasking che lavorano da casa, i notebook Aspire Serie 5 sono dotati dei più recenti processori Intel Core di 13a generazione e delle GPU NVIDIA GeForce RTX, mentre i leggeri notebook Aspire Serie 3 offrono prestazioni solide per gli utilizzatori meno esigenti.

PC All-in-One Acer Aspire S Series

I PC Aspire S Series all-in-One offrono agli utenti uno spazio di lavoro minimalista e moderno da sfruttare nel comfort della propria casa. Progettato per supportare le esigenze quotidiane di elaborazione e intrattenimento delle famiglie, la versione da 32 pollici offre processori desktop Intel Core i7-13700 di 13a generazione e grafica Intel Arc A-Series, mentre il modello da 27 pollici è dotato dei più recenti processori Intel Core i5 e i7 di 12a generazione e della grafica Intel Iris Xe, per assicurare prestazioni multitasking di livello superiore dove è più necessario. L’All-in-One vanta anche un elegante chassis in alluminio, con un display inclinabile ergonomico accuratamente progettato per offrire una visione confortevole durante il lavoro o la navigazione.

I PC all-in-one Acer Aspire S offrono agli utenti un’esperienza audiovisiva multidimensionale. I display WQHD di questi modelli vantano immagini nitide e brillanti su uno schermo quasi privo di bordi, mentre i doppi altoparlanti producono un suono esaltante con l’audio DTS Surround. Le videochiamate e la creazione di contenuti sono ora un gioco da ragazzi grazie alla webcam FHD

da 1080p montata magneticamente e alla webcam QHD da 1440p opzionale, a questo si aggiunge un accessorio per agganciare la luce anulare e migliorare la qualità dei contenuti che si vogliono creare. Oltre a questo, i PC all-in-one Acer Aspire S dispongono di un gran numero di porte e opzioni di connettività tra cui anche il Wi-Fi 6E, sfruttando nel frattempo sette canali aggiuntivi da 160 MHz per prestazioni tre volte maggiori sulle reti locali.

Acer Aspire 5

I nuovi modelli della linea Acer Aspire 5 contano sui potenti processori Intel Core di 13a generazione e sono abbinati a GPU NVIDIA GeForce RTX 2050 con tecnologia AI avanzata per il

ray-tracing, il che li rende la scelta ideale per gli utenti che desiderano prestazioni e versatilità. Scelta ideale anche come notebook domestici, la serie Aspire 5 conta su un massimo di 32 GB di

memoria DDR4 e di un’unità SSD M.2 da 1 TB, offrendo così a blogger, fotografi e studenti gli strumenti essenziali che consentono loro di portare a termine le proprie attività e di inseguire le

proprie passioni digitali sfruttando più applicazioni contemporaneamente. Tutta questa potenza è racchiusa in uno chassis in alluminio ed è disponibile in diverse varianti di colore.

Infine, i portatili Aspire 5 rimangono freschi dentro e fuori grazie al sistema di raffreddamento TwinAir e alla tastiera con presa d’aria che migliora la capacità termica e aiuta ad espellere più

calore. Sono inoltre dotati di un’ampia gamma di porte per collegare o ricaricare i dispositivi, con una porta USB Type-C Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E e HDMI 2.1 per una maggiore funzionalità durante lo streaming o la condivisione di file.

Acer Aspire 3

La serie Acer Aspire 3 è costituita da portatili economici e facili da usare, realizzati per offrire funzioni pratiche e multitasking a tutti i membri della famiglia. Sono sempre pronti all’uso grazie

ai nuovi processori Intel Core serie i3-N che li rendono perfetti per il lavoro, lo studio o il gaming occasionale. Al centro ci sono le prestazioni e la produttività: un sistema di gestione

della dissipazione migliorata, ottenuta con un aumento del 40% della superficie della ventola, e una capacità termica aggiuntiva del 17%, così da ottimizzare il flusso d’aria e raffreddare i

componenti interni per un utilizzo più duraturo ed efficiente quando si è scollegati.

Tutti i componenti della famiglia potranno godere di immagini nitide e dettagliate durante la navigazione sul web o lo streaming di film grazie al display FHD a 1080p, mentre la tecnologia BlueLightShield di Acer riduce l’emissione di luce blu per aiutare a minimizzare l’affaticamento degli occhi. Tutti i modelli sono inoltre dotati di una porta USB Type-C, di porte HDMI 2.1 e di Wi-Fi 6E, che offrono una maggiore funzionalità per le esigenze di connettività di tutti.

Prezzi e disponibilità

Aspire S (S27-1755) da 27 pollici sarà disponibile in Italia a gennaio a partire da 1.199 euro.

Aspire S (S32-1856) da 32 pollici sarà disponibile in Italia a giugno a partire da 1.799 euro.

Aspire 3 (A315-510P) da 15 pollici arriverà in Italia a marzo a partire da 549 euro.

Aspire 3 (A317-55P) da 17 pollici arriverà in Italia a luglio a partire da 599 euro.

Aspire 5 (A515-58P) da 15 pollici arriverà in Italia a luglio a partire da 799 euro.

Aspire 5 (A517-58M) da 17 pollici è invece atteso un debutto in Italia nel Q2 ad un prezzo ancora da definire.

Cosa ne pensate di queste novità? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.