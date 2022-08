Avermedia lancia la nuova Live Gamer Extreme 3

L‘azienda Avermedia ha annunciato il lancio della nuova scheda di acquisizione 4K esterna plug-and-play Live Gamer Extreme 3 con supporto VRR

AVerMedia Technologies, Inc. (clicca qui per visitare il sito dell’azienda), leader nelle soluzioni audio e video digitali, è entusiasta di annunciare il lancio di Live Gamer EXTREME 3 (GC551G2). Essendo l’ultima scheda di acquisizione 4K esterna plug-and-play di AVerMedia, può acquisire fino a 4K 30fps in SDR mentre attraversa il gioco fino a 4K 60fps in HDR. È anche la prima scheda di acquisizione di AVerMedia che supporta la frequenza di aggiornamento variabile (VRR).

Dettagli della nuova scheda di acquisizione 4K esterna Live Gamer EXTREME 3

Con VRR, Live Gamer EXTREME 3 offre le migliori prestazioni per una sessione di streaming competitiva. VRR consente al monitor e al dispositivo di gioco di sincronizzare ogni fotogramma per fornire un gameplay fluido e senza strappi. In questo modo, i giocatori possano concentrarsi esclusivamente sulle azioni senza essere distratti da alcun ritardo grafico. Inoltre, la funzione di latenza ultra-bassa di Live Gamer EXTREME 3 consente un ritardo pari a zero tra il dispositivo di gioco e il monitor. Assicurando che il segnale di acquisizione venga inviato allo streaming live altrettanto velocemente. Queste due funzionalità consentono ai giocatori di godere della massima qualità video per i loro gameplay e flussi. E grazie all’uso dello standard UVC, Live Gamer EXTREME 3 funziona immediatamente senza la necessità di installare alcun driver.

Ulteriori informazioni

Inoltre, i due connettori stereo da 3,5 del Live Gamer EXTREME 3 consentono di mixare gli ingressi audio esterni nel flusso e offrono ai giocatori un’opzione di monitoraggio diretto. Utilizzando il software complementare RECentral di AVerMedia, i giocatori possono estendere ulteriormente la funzionalità di Live Gamer EXTREME 3. RECentral consente lo streaming su più piattaforme contemporaneamente con la funzione Multistream. Inoltre, consente la registrazione e lo streaming a due diverse risoluzioni, e molte altre nuove entusiasmanti funzionalità. AVerMedia segue rigide linee guida ESG per ridurre al minimo le emissioni di carbonio e altri tipi di inquinamento ambientale. L’attenzione è stata posta in ogni aspetto della creazione di Live Gamer EXTREME 3, dal processo di progettazione al confezionamento, per offrire agli utenti un prodotto ecologico. Con il nuovo membro della sua famiglia di acquisizione, AVerMedia offre le migliori prestazioni di acquisizione della categoria a tutti gli utenti tradizionali.

Caratteristiche tecniche di Live Gamer EXTREME 3

Acquisizione SDR 4Kp30 e pass-through HDR 4Kp60

Dispositivo UVC Plug & Play

Supporto della frequenza di aggiornamento variabile fino a 1440p120

Latenza ultra bassa

Multistream con RECentral

Audio Line-in & Line-out

Specifiche del prodotto:

Interfaccia: USB 3.2 (Gen 1) Type-C (plug and play, UVC)

(plug and play, UVC) Ingresso video: HDMI 2.0

Uscita video (pass-through): HDMI 2.0

Ingresso audio: jack HDMI 2.0 / 3 poli da 3,5 mm

Uscita audio (pass-through): HDMI 2.0 / jack da 3,5 mm a 3 poli

Risoluzioni massime supportate (ingresso video): 2160p60 / 1440p120

Risoluzione massima di registrazione: 2160p30 / 1080p60

Dimensioni: (L x P x A) 112,5 x 66,1 x 20,9 mm (4,43 x 2,6 x 0,82 pollici)

Peso: 85 g (3 once)

Disponibilità e Prezzo

La nuova scheda di acquisizione 4K esterna plug-and-playLive Gamer EXTREME 3 è ora disponibile per US ad un prezzo di circa 169,99 (MSRP) sul negozio Amazon USA di AverMedia.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova scheda di acquisizione 4K esterna plug-and-play Live Gamer EXTREME 3 di AverMedia ? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).