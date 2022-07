D-Link presenta la linea di router Smart AI 4G

L‘azienda D-Link ha presentato quest’oggi la sua nuovissima linea di router Smart AI 4G di ultima generazione

D-Link (qui per maggiori informazioni sull’azienda), leader mondiale nelle tecnologie di rete e connettività, ha presentato oggi le ultime aggiunte alla sua famiglia di router Wi-Fi. I nuovi router, che son stati potenziati con intelligenza artificiale (AI) EAGLE PRO AI, sono: AX1500 4G+ Smart Router (G416), AX1500 4G Smart Router (G415) e router intelligente N300 4G (G403). Questi router sono stati specificamente progettati per soddisfare le crescenti esigenze della moderna casa intelligente e dell’ufficio. L’ultima gamma di router intelligenti 4G di D-Link offre una connettività senza precedenti, più intelligente, più sicura, più veloce e più affidabile che mai.

Dalle reti domestiche ad alta densità di dispositivi che lottano per mantenere un numero crescente di tecnologie connesse a coloro che cercano di migliorare le proprie configurazioni di lavoro da casa. Gli ultimi lanci di D-Link eliminano la scarsa connettività in un’ampia gamma di ambienti. Internet mobile 4G LTE/3G simultaneo e supporto Internet fisso a banda larga consentono di configurare Internet fail-safe in caso di interruzione di una connessione.

Dettagli della nuova linea di router Smart AI 4G

Lo Smart Router AX1500 4G+ (G416) e AX1500 4G Smart Router (G415) sono l’ideale per chi ha una connessione Internet fissa scadente. O ancora, per chi ha disconnessioni frequenti e desidera usufruire di Internet mobile 4G LTE affidabile e veloce. Entrambi i router intelligenti 4G sono predisposti per la rete mesh e combinano la tecnologia Wi-Fi 6 all’avanguardia con funzionalità AI intelligenti. L’ottimizzatore Wi-Fi AI integrato ricerca continuamente il canale Wi-Fi con la minima interferenza per offrire sempre la migliore connessione. Allo stesso tempo, AI Traffic Optimizer dà la priorità all’utilizzo di Internet più critico per un’esperienza online e una stabilità ottimali. Facili da configurare e installare, G416 e G415 offrono velocità Internet mobile 4G+ LTE Cat 6 e 4G LTE Cat 4 rispettivamente fino a 300 Mbps e 150 Mbps, combinate con velocità wireless Wi-Fi 6 dual-band fino a 1500 Mbps.

Un’ottima alternativa

In alternativa, lo Smart Router 4G N300 (G403) offre un’opzione incredibilmente conveniente per coloro che desiderano connettersi a Internet senza la necessità di una linea telefonica fissa o di una connessione Internet fail-safe. Con velocità Internet mobile 4G LTE simili fino a 150 Mbps, il G403 è dotato anche di molte funzionalità di sicurezza. Come, ad esempio, firewall dual-active (SPI e NAT) per prevenire potenziali attacchi su Internet, oltre alla più recente crittografia wireless WPA3 per una maggiore protezione.

Tutti e tre gli ultimi router 4G di D-Link sono SIM sbloccati e funzionano con qualsiasi provider di servizi mobili. I router rivedono continuamente la rete e monitorano l’utilizzo dei dati con l’AI Assistant integrato, inviando consigli e report settimanali all’app EAGLE PRO AI. L’app è completamente compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa, offrendo agli utenti la comodità del controllo a mani libere del proprio Wi-Fi.

E voi? cosa ne pensate di questa nuovissima linea di router Smart AI 4G di D-Link? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).