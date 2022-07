Annunciato il nuovo BIOS in arrivo per le schede madri GIGABYTE della serie 600 supporta le CPU Intel Core di nuova generazione

Dettagli nel nuovo BIOS per schede madri GIGABYTE serie 600

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, rilascerà presto l’aggiornamento del BIOS per le schede madri Intel serie 600 per supportare la nuova generazione di processori Intel Core. GIGABYTE ha lavorato a stretto contatto con Intel per fornire agli utenti prestazioni, compatibilità ed esperienze utente ottimali. Insieme ai processori Intel Core di nuova generazione in arrivo, il team di ricerca e sviluppo GIGABYTE ha preparato un codice BIOS ben verificato esclusivamente per le schede madri Z690, B660 e H610. Le schede madri Z690, B660, H610 possono fornire una maggiore compatibilità con il BIOS più recente. Ciò garantisce agli utenti un’articolazione perfetta per l’aggiornamento della piattaforma una volta che il nuovo processore sarà lanciato sul mercato.

Gli utenti possono eseguire il flashing di un file BIOS senza installare CPU, RAM e persino GPU grazie alla tecnologia GIGABYTE @BIOS, Q-Flash o Q-Flash Plus. Visita il sito Web ufficiale di GIGABYTE per l’ultimo aggiornamento del BIOS. Per ulteriori informazioni sui prodotti GIGABYTE, visitare il sito Web ufficiale GIGABYTE.

