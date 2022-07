In quest’articolo vi presenterò il nuovo notebook business Acer TravelMate P4 da 16″ con il quale potrai avere grandi prestazioni e libertà di movimento

Quest’oggi, vi parlerò del nuovo Notebook business Acer TravelMate P4 da 16″. Acer (qui per maggiori informazioni sull’azienda), c’ha dato l’opportunità di poter provare questo nuovo notebook di ultima generazione. Il TravelMate P4 si presentata molto bene. Ha un aspetto elegante ma al contempo mostra la sua resistenza. Sono proprio il design elegante e la sensazione di “indistruttibilità” i punti di forza di questo notebook. Il nuovo Acer TravelMate P4 è perfetto per la produttività quotidiana. Offre prestazioni e libertà di movimento. Grazie allo schermo da 16″ o 14″ e una configurazione con i più recenti processori Intel Core o AMD Ryzen PRO, questo notebook business garantisce lunga durata e un’esperienza utente sofisticata.

Caratteristiche tecniche del nuovo notebook Acer TravelMate P4

Windows 11 Pro versione 21H2 in mode 64-bit

Processore 12th Gen Intel Core i7- 1,70 GHz

RAM 10 GB

Display antiriflesso IPS WUXGA

Bluetooth 5.0

Wireless LAN standard IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Tecnologia Ethernet Gigabit Ethernet

Intel UHD Graphics con memoria condivisa

Dettagli

Con Acer TravelMate P4 puoi avere prestazioni e libertà di movimento. Grazie allo schermo da 16″ o 14″ e una configurazione con i più recenti processori Intel Core o AMD Ryzen PRO, questo notebook business garantisce lunga durata e un’esperienza utente sofisticata. Progettato per professionisti in movimento. Notebook 16:10 disponibile in 2 modelli da 14″ e 16″, con scocca in lega di alluminio e magnesio e display antiriflesso IPS WUXGA (1920 X 1200), cornice sottile, per offrire ai professionisti un dispositivo leggero ma efficiente. Prestazioni elevate. Notebook con un’ampia scelta di tecnologia Intel vPro, con processori Intel Core i7 di 12a Gen o AMD Ryzen 7 PRO1, funzionalità di ricarica rapida, unità SSD PCIe v4.0 e batteria con durata fino a 13 ore.

Sicurezza e affidabilità. Questo PC Microsoft con core protetti offre una protezione avanzata fino al livello firmware. Include anche un modulo dedicato TPM 2.0, lettore di impronte digitali, telecamera IR con otturatore per la privacy e supporto per l’accesso sicuro a Windows Hello. Videoconferenze di alta qualità. La videoconferenza fa un salto di qualità grazie a 4 speaker rivolti verso l’alto, tecnologia DTS Audio per suoni privi di distorsioni, doppio array di microfoni con riduzione del rumore basata sull’IA e un pulsante fisico di esclusione microfono. Esperienza utente più sofisticata. Inizia a lavorare con un notebook di qualità superiore, dotato di touchpad XL, tastiera con tastierino numerico,3 tasti più grandi e silenziosi con spaziatura di 1,55 mm. La tastiera è retroilluminata.

Resistenza e durevolezza garantite

Progettato per durare nel tempo. Pensato per prestazioni e durata. Lavora serenamente con questo dispositivo robusto (MIL-STD-810H), dotato di porte IO rinforzate, tastiera antischizzi e touchpad resistente ai graffi protetto da Corning Gorilla Glass. Connettività avanzata. Questo notebook LTE1 è ideale per il lavoro ibrido, per restare connessi in viaggio o in ufficio con Wi-Fi 2×2 6E. L’ampia scelta di porte aumenta ulteriormente la produttività: 2 porte Type-C, lettore di smart card1 e lettore di schede microSD. Design sostenibile. Notebook ecocompatibile con certificazioni EPEAT Gold e TCO 9, realizzato con materiali riciclati per ridurre l’impatto ambientale; fino al 37,7%4 di plastica riciclata e fino al 100% di materiali di imballaggio riciclati. Il modello da 14″ utilizza il 34,5% di plastica riciclata (PCR); il modello da 16″ utilizza il 37,7% di plastica riciclata (PCR).

E voi? cosa ne pensate di questo nuovo notebook business Acer TravelMate P4 da 16″? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).