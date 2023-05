CORSAIR: presentato il nuovo XENEON 27QHD240 OLED

CORSAIR XENEON 27QHD240 OLED è ora disponibile: l’esperienza di gioco OLED da 27 pollici è straordinaria

CORSAIR (qui per info) è leader mondiale nella produzione di componenti per appassionati per giocatori, creatori e costruttori di PC. Ha annunciato oggi il lancio e la disponibilità immediata del nuovo monitor da gioco CORSAIR XENEON 27QHD240 OLED. Dotato di un pannello OLED di terza generazione di LG Display! Lo XENEON 27 OLED porta la straordinaria qualità dell’immagine, il livello del nero e i vantaggi del tempo di risposta dell’OLED nel popolare formato da 27 pollici. Combinando una qualità dell’immagine straordinaria e una frequenza di aggiornamento di 240 Hz per visualizzare al meglio tutto ciò che il PC ha da offrire.

Dettagli del nuovo monitor CORSAIR XENEON 27QHD240 OLED

Sviluppato nell’ambito di una stretta collaborazione tra CORSAIR e LG Display. Lo XENEON 27 OLED si avvale della tecnologia LG Micro Lens Array (MLA) che posiziona 5.117 micro lenti per pixel per aumentare la luminosità. Oltre a migliorarne l’angolo di visione e visualizzare colori straordinariamente brillanti. La luminosità fino a 1.000 nits e la gamma cromatica DCI-P3 del 98,5% rivelano un incredibile livello di dettaglio in ogni immagine. Dalle luci più brillanti alle ombre più cupe, con HDR e un rapporto di contrasto di 1.500.000:1.

Grande velocità

I vantaggi dell’OLED per quanto riguarda il tempo di risposta e la frequenza di aggiornamento rendono lo XENEON 27 OLED il partner ideale per il gioco ad alta velocità. Che si tratti di corse, FPS o giochi d’azione. La frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz si combina con un tempo di accensione e spegnimento dei pixel incredibilmente basso, pari a soli 0,01 ms. E un tempo di risposta dei pixel di 0,03 ms, il che significa che l’immagine sullo schermo reagisce agli input più velocemente di quanto si possa percepire. Con il supporto sia di NVIDIA G-SYNC che di AMD FreeSync con la certificazione ClearMR 13000 che garantisce un gameplay senza strappi e fluido.

L’OLED XENEON 27 è inoltre dotato di una serie di tecniche di protezione contro il burn-in. Ciò consente di mantenere un’immagine pulita, anche dopo un uso prolungato di overlay, UI o sistema operativo, con una garanzia completa di tre anni Zero Dead Pixel e Zero Burn In. In grado di visualizzare al meglio tutto ciò che il PC è in grado di fare, lo XENEON 27 OLED offre gli straordinari vantaggi e le prestazioni dell’OLED, ora a 27 pollici.

CORSAIR XENEON 27QHD240 OLED: disponibilità, garanzia e prezzi

Il monitor da gioco CORSAIR XENEON 27QHD240 OLED è disponibile immediatamente presso il webstore CORSAIR e la rete mondiale di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR. Il monitor da gioco CORSAIR XENEON 27QHD240 OLED è coperto da una garanzia di 3 anni e dalla rete mondiale di assistenza clienti e supporto tecnico CORSAIR. Per conoscere i prezzi aggiornati del monitor da gioco CORSAIR XENEON 27QHD240 OLED, consultare il sito web CORSAIR o contattare il rappresentante locale CORSAIR per le vendite o le pubbliche relazioni.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo monitor di casa CORSAIR ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).