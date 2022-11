Creative: annunciato il nuovo Pebble Pro

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo sistema di altoparlanti Pebble Pro di Creative ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Considerando le sue dimensioni ridotte, la potenza acustica di Pebble Pro è in grado di raggiungere 30 W RMS e 60 W di picco quando collegata a un adattatore PD da 30 W. Così da liberare tutto il potenziale della sua tecnologia audio. Il fascino visivo di Pebble Pro è accentuato da una nuova funzione di illuminazione RGB , integrata ad arte nella parte inferiore di ogni altoparlante. Gli utenti possono scegliere tra un ampio spettro di colori ruotando comodamente la manopola del volume. Così da impostare l’atmosfera della giornata e illuminare i propri ambienti in modo creativo con 3 effetti di luce (ciclo, pulsato o solo).

Creative (clicca qui per maggiori info sull’azienda) è leader mondiale nella realizzazione di prodotti di intrattenimento digitale. Famosa per le sue schede audio Sound Blaster e per aver dato il via a una vera e propria rivoluzione multimediale, che ha una base di utenti di oltre 400 milioni. Creative guida l’intrattenimento digitale con soluzioni audio all’avanguardia che includono altoparlanti wireless premium, cuffie wireless, potenti amplificatori per audiofili e sistemi home-theatre di nuova generazione. L’azienda continua a reinventare Sound Blaster, con i suoi rivoluzionari Sound Blaster Roar e Sound Blaster X7. Questi puntano alla nuova generazione di reti mobili collegando il mondo del computer, degli smartphone e dei tablet. Proprio quest’oggi, Creative ha annunciato la sua ultima creazione, il nuovo sistema di altoparlanti Pebble Pro .

