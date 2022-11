Hollyland: ecco il microfono wireless Lark C1

Hollyland lancia il nuovo microfono wireless per iPhone e Android, subito pronto alla registrazione: Lark C1, può registrare durante la ricarica e riprodurre senza scollegare ricevitore dal telefono

Hollyland Technology, è lieta di annunciare Lark C1, un sistema microfonico wireless ultra compatto e ricco di funzionalità che può essere collegato a telefoni cellulari, raggiungendo una portata fino a 200 m. Lark C1 ti consente di collegare semplicemente il ricevitore al telefono per registrare l’audio e riprodurre senza scollegare il ricevitore.

È possibile registrare l’audio senza interruzioni, poiché il trasmettitore (TX) e, il ricevitore (RX) sono utilizzabili durante la ricarica e, il ricevitore può essere collegato a una fonte di alimentazione per caricare il telefono durante il funzionamento. Questo prodotto è disponibile in una versione iOS con connettore Lightning sul ricevitore (con uno o due trasmettitori) e una versione Android con connettore USB-C sul ricevitore (con due trasmettitori).

Microfono wireless per IOS e Android

I trasmettitori possono essere agganciati agli indumenti come un microfono lavalier wireless, così da ottenere registrazioni audio di stampo professionale. La possibilità di acquisire audio a 48 kHz/16 bit offre dettagli incredibilmente ricchi, mettendo a disposizione una qualità del suono Hi-Fi da 20 Hz fino a 20 kHz. Nella versione iOS, l’interfaccia Lightning certificata MFi, garantisce una qualità del suono e un’affidabilità senza compromessi.

Gli algoritmi avanzati di elaborazione audio e la cancellazione attiva del rumore consentono a Lark C1 di fornire un audio digitale cristallino con la rimozione del rumore di fondo. Il prodotto è disponibile in bianco o nero. Oltre ai telefoni cellulari, la versione Android di Lark C1, può aggiungere funzionalità di microfono wireless ad altri prodotti, come DJI Action 3 e Action 2, rendendolo un microfono perfetto per il vlogging.

Durata di registrazione ultra lunga, utilizzabile mentre ricarica

Con due unità trasmittenti in uso, Lark C1 Duo offre una durata che si estende sino a un massimo di 32 ore quando viene utilizzato con una custodia di ricarica al 100%, con ciascun trasmettitore che funziona per 8 ore ogni volta per un’intera giornata di registrazione audio ininterrotta. L’intero sistema è utilizzabile durante la ricarica, smartphone compreso.

Controlli avanzati in-app

L’app LarkSound di Hollyland, offre controlli e funzionalità avanzati per migliorare la tua esperienza di registrazione. La modalità d’uso del microfono è immediatamente visibile a colpo d’occhio. È possibile visualizzare il livello della batteria del trasmettitore, regolare il livello di cancellazione del rumore o controllare il volume e la riproduzione in tempo reale tramite il telefono e i dispositivi Bluetooth.

Prezzo e disponibilità

Prezzo consigliato al pubblico 225 €, acquistabile su Amazon. Per ulteriori informazioni e dettagli sulla compatibilità completa della versione Android, visitare la pagina ufficiale del prodotto. Cosa ne pensate di questo nuovo microfono wireless per iPhone e Android, Lark C1 di Hollyland? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.