Acer Swift Edge 16: i nuovi modelli presentati al Computex

Acer ha presentato al Computex il nuovo modello del notebook Swift Edge 16. Scopriamo insieme cosa monta all’interno

Acer ha annunciato al Computex il nuovo portatile Acer Swift Edge 16 (SFE16-43), progettato per i professionisti sempre in movimento che richiedono prestazioni elevate, massima produttività e portabilità. Il notebook è leggero e dotato di processori AMD Ryzen serie 7040 e grafica AMD Radeon 780M per garantire ottime prestazioni anche in ambito grafico. Inoltre, per rispondere alle attuali esigenze di intelligenza artificiale, AMD Ryzen AI è disponibile su alcuni modelli con processori selezionati.

Conosciamo da vicino il nuovo Swift Edge 16 presentato da Acer al Computex

Offre un design accattivante e un’ottima capacità di riproduzione dei colori. Il suo chassis ultra-sottile e leggero in lega di magnesio è di soli 12,95 mm di spessore e pesa solo 1,23 kg. Gli utenti possono godere di immagini di qualità cinematografica grazie al pannello OLED da 16 pollici 3,2K (3200 x 2000) con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, supporto del 100% della gamma di colori DCI-P3 e tempo di risposta di 0,2 ms.

Grazie al rapporto di contrasto di 1.000.000:1, alla luminosità di picco di 500 nits e alla certificazione VESA DisplayHDR True Black 500, il laptop OLED offre colori precisi e ad alto contrasto. Il display certificato TÜV Rheinland Eyesafe contribuisce inoltre a ridurre l’esposizione alla luce blu per un maggiore comfort durante la visione prolungata.

L’intelligenza artificiale migliora prestazioni e sicurezza

Il nuovo Switft Edge sfrutta i più recenti processori AMD RyzenTM serie 7040 per garantire velocità e prestazioni elevate e un’efficienza energetica che consente al portatile di lavorare più a lungo quando è scollegato dall’alimentatore, sfruttando anche la grafica AMD RadeonTM 780M per una grafica coinvolgente. Con AMD Ryzen AI, presente su modelli con processori selezionati, il motore dedicato offre nuove esperienze di intelligenza artificiale, come il miglioramento della qualità video in tempo reale per le videochiamate.

Il processore integrato dedicato alla sicurezza, Microsoft Pluton, è abilitato di default, così Switch Edge 16 fornisce una protezione aggiuntiva che aiuta a difendersi da attacchi sofisticati, mentre il lettore di impronte digitali che supporta Windows Hello permette l’autenticazione biometrica al PC Windows 11.

Il portatile AMD Ryzen offre fino a 32 GB di RAM LPDDR5 e fino a 2 TB di storage SSD PCIe Gen 4 per un trasferimento rapido dei dati, una minore latenza e tempi di caricamento più veloci, mentre la tecnologia di raffreddamento TwinAir con ventola migliorata e design della tastiera con ingresso dell’aria aiuta a mantenere a lungo il dispositivo alla massima efficienza.

Il nuovo gioiellino di Acer sarà disponibile in Italia a luglio a partire da 1.199 euro. Cosa ne pensate di questo nuovo modello? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire tuttotek.it!